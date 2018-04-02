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Минфин одобрил законопроект о страховании ответственности такси
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Минфин одобрил законопроект о страховании ответственности такси 

Парламентская газета 45 минут назад
Фото: Парламентская газета
Министерство финансов России одобрило законопроект об обязательном страховании ответственности для легковых такси. Об этом сообщил председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, передаёт РИА «Новости».
«Внесён законопроект. Надеюсь, что его поддержат. Мы предварительно с Правительством проговаривали. И Минфин сказал, что его текст устраивает», — сообщил Аксаков.
Он отметил, что легковое такси — это единственный перевозчик, который сегодня не включён в систему обязательного страхования перевозчиков. В настоящее время гражданская ответственность владельцев такси подлежит страхованию лишь в рамках ОСАГО.
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