Колледж предпринимательства на Ленинградке приглашает на день открытых дверей

В рамках дня открытых дверей в Центре информационно-коммуникационных технологий колледжа предпринимательства № 11 для абитуриентов проведут бесплатные мастер-классы. Программа будет организована 18 апреля.

— Помимо знакомства с колледжем гостей ждут три мастер-класса: «Компьютерные сети», где участники рассмотрят устройство компьютерных сетей и предназначение сетевого оборудования, мастер-класс «Маяк моей жизни» — на нем абитуриенты соберут устройство «Маяк» и запрограммируют контроллер управления, а также мастер-класс «Программирование — это просто», который поможет с помощью простейших команд написать свое приложение, — сообщили в администрации образовательного учреждения.

Время проведения дня открытых дверей — с 16.00 до 17.00. Гостей будут ждать по адресу Ленинградское шоссе, дом 13а. (ео)