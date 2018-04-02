Урок на бюджетную тематику провели для воспитанников центра «Каховские ромашки»

Сотрудники Центрального банка приехали в Центр содействия семейному воспитанию «Каховские ромашки», чтобы провести урок финансовой грамотности.

Работники Центробанка провели презентацию просветительского проекта под названием «Финансовая культура». В презентации в интересной форме показали последовательность шагов при планировании финансов. Рассказали, как не сорваться при накоплении и не начать расходовать, что отложили, показали, как выглядит финансовый план.

Ребята с интересом слушали и задавали вопросы. Урок был интересный и полезный.