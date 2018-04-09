У Трампа нашли шкурный интерес в отравлении Скрипаля

Дональд Трамп использует дело Скрипаля в интересах американского бизнеса. Президент США намерен с помощью этого скандала выдавить с рынка российских предпринимателей.

Америку должны снабжать алюминием бизнесмены из США. Такова позиция Трампа, который решил изгнать с американского рынка русских, считает публицист Эдуард Лимонов

К примеру, Олег Дерипаска , внесенный в новый санкционный список, по словам Лимонова, за сутки потерял «где-то одну пятую своих капиталов». Цены на акции его компаний — "Русал" , «Базовый Элемент», группа «Газ» — упали после этого неприятного известия. Между тем Дерипаска продает алюминий в США уже более 20 лет — только в прошлом году заработав на американском рынке 1,5 миллиарда долларов, утверждает публицист.

Президент США декларирует, что новый пакет экономических санкций в отношении России обусловлен тем, что Москва замешана в деле с отравлением бывшего британского шпиона. Однако это лишь дымовая завеса, которая должна прикрыть истинные интересы Вашингтона. Это прикрытие для таких институтов, как, к примеру, Всемирная торговая организация , которая декларирует мировой рынок с равными возможностями, уверен блогер.

"Трамп врет, у него другие мотивы. Им движет американский бизнес-интерес. Трамп сообразил, что под шумок дела Скрипаля он может выгнать российских бизнесменов со своего рынка", — цитирует Лимонова «Свободная пресса».