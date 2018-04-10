Санкции: кризис глобализации и иллюзий

Фото: Максим Шипенков/EPA-EFE Москва , 9 апреля — «Вести. Экономика». Власти РФ и российские компании должны учитывать риски заморозки активов и санкций со стороны США в долгосрочном развитии России. Это означает активизацию усилий по привлечению заемного капитала, а также отказ от целого ряда сохраняющихся иллюзий по поводу «свободных рынков» и «неизбежности глобализации».

Санкции США против "Русала" и ряда других российских компаний и их владельцев, принятые в пятницу, 6 апреля, привели к обвалу основных индексов, а также котировок ведущих компаний на российском фондовом рынке в понедельник, 9 апреля.

Помимо прямого удара по одной из ведущих компаний металлургической отрасли России резко усилилась неопределенность вокруг дальнейших перспектив российских компаний в целом — ввиду возможности аналогичных действий в отношении них. Также из-за оттока спекулятивного капитала на фоне распродаж российских активов под давлением оказались российского рубля.

Администрация Трампа фактически провела национализацию активов «Русала» на территории США, объявив о санкциях против компании, а также пригрозив санкциями компаниям, которые продолжат работать с российской компанией.

В определенном смысле схожая ситуация наблюдалась на российском рынке в 2014–2015 гг. после применения санкций и падения котировок нефти. Как и тогда, ряд экспертов уже заговорили о снижении поступлений от валютной выручки и других потенциальных проблемах. Тогда же президента США Барак Обама заявил о том, что «санкции разорвали российскую экономику в клочья». Благодаря принятым решениям властей, Россия смогла адаптироваться к санкционному давлению и снижению цен на нефть.

Тем не менее, очевидно, что ряд стран во главе с США под видом «борьбы за права человека», предлогами применения кибератак, химического оружия, вмешательства в выборы и прочих вымышленных «нарративов», будут и дальше продолжать оказывать финансовое и экономическое давление на Россию с целью «заставить ее заплатить». Речь идет о выдавливании российских компаний с международных рынков под различными политическими предлогами.

В более долгосрочном плане, как уже неоднократно отмечали различные эксперты, речь идет о повышении стоимости затрат для российских компаний и предприятий — в частности, в виде более высокой стоимости кредитования, а также более низких оценках реальной стоимости российских компаний с учетом геополитической неопределенности и рисков аналогичного ареста активов.

Данная ситуация отнюдь не является катастрофической для России и российской экономики в краткосрочной перспективе.

Активы всегда переходят из «слабых» рук в «сильные». В кризисных ситуациях данный процесс лишь ускоряется. В текущей ситуации слабость позиций российского бизнеса во многом вызвана его чрезмерной «прозападностью» и отсутствием реальной оценки рисков, связанных с инвестициями на территории США, недостаточно активного привлечения заемных средств не в юрисдикциях стран, применяющих санкции против России, а также ставкой на продолжение глобализации в условиях, когда определенные государства во главе с США принимают односторонние меры и отказываются от взятых на себя обязательств.

В целом, необходима более активная разработка и использование механизмов привлечения заемных средств в рамках частно-государственного партнерства и соинвестирования. Одним из возможных вариантов, в частности, является активизация работы российских банков вместе с Российским фондом прямых инвестиций по привлечению инвестиций в российскую экономику.

Несмотря на очевидно грабительский и во многом антисоциальный характер приватизации в 1990-е годы предприятий и средств производства, созданных в СССР, ставших базовыми активами для многих российских бизнесменов, а также, несмотря на то, что то, к сожалению, в России действительно есть олигархи, — властям страны, так или иначе, придется оказать им поддержку в данной ситуации — точно так же, как власти США оказывали поддержку американским банкам, оказавшимся на грани банкротства по собственной вине в ходе финансового кризиса 2008 г.

Однако, очевидно, что финансовая помощь компаниям за счет средств налогоплательщиков не должна быть безвозмездной. Нельзя исключать варианта, что в дальнейшем российские частные компании, попавшие под санкции, будут национализированы. Кроме того, компании, получившие господдержку, не должны обладать возможностью осуществлять инвестиции в проекты на территории США, Британии и ряда других стран, власти которых прямо заявляют о возможности ареста российских активов.

Стоит отметить, что из-за боязни санкций США в финансовом секторе России сохраняются крупные банки, которые отказываются работать с государственными предприятиями или уже попавшими под санкциями российскими компаниями. Подобные компании не должны иметь доступа к государственному финансированию, поддержке и государственным проектам в России, фактически являясь представителями иностранного капитала, который обладая полным доступом к российскому рынку, не соблюдает российских законов, предпочитая им иностранное законодательство.