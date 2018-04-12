МЭР обозначил рамки ответа на санкции США

Алексей Груздев. Новые американские санкции, введенные против российских компаний, являются необоснованными и нарушают принципы конкуренции, заявил замглавы Минэкономразвития

Груздев в интервью РИА «Новости» отметил, что персональные санкции США являются элементом нерыночной конкуренции и вводятся для того, чтобы усугубить положение игрока на рынке.

«Считаем эти санкции необоснованными и нарушающими принципы здоровой конкуренции», — заявил замминистра.

По его словам, любое такое решение сказывается на капитализации компаний, потому первым эффектом от санкций стал ущерб конкретным компаниям «без подтверждения факта ущерба, который наносила или не наносила США ее деятельность».

«Мы приверженцы норм и правил ВТО , такие механизмы есть, убежден, что при выполнении поручения председателя правительства будет в максимально возможной степени учитываться этот фактор, а также, несомненно, приоритет защиты национальных интересов», — пояснил замминистра.

Груздев сказал, что страны-участницы Всемирной торговой организации (ВТО) не должны прикрываться национальной безопасностью, преследуя свои экономические интересы, иначе все государства начнут оправдывать этим свой протекционизм. По его мнению, текущая ситуация такова, что страны-участницы ВТО используют термин «национальная безопасность» в свою пользу.

Замминистра экономической торговли добавил, что Россия считает решение США о повышении пошлин на сталь и алюминий нелегитимным. В рамках Совета по торговле ВТО, который проходит каждый месяц, Россия обозначила, что считает такие шаги юридически необоснованными, и просила дать разъяснения, но таких разъяснений получено не было, сказал замминистра.

На прошлой неделе США ввели санкции против 38 российских бизнесменов, официальных лиц и компаний. После этого акции «РусАла» обвалились на 46,9%, бумаги En+ Group рухнули на 41%, а цены на алюминий выросли на 13%, демонстрируя рекордный рост с 1988 года.

В четверг впервые после длительного падения бумаги российских компаний торгуются на Лондонской фондовой бирже (LSE) в «зеленой зоне».