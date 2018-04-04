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Глава Росгвардии открыл в Туле новый центр регистрации оружия
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В огне ТЦ "Персей для детей" погиб человек
В огне ТЦ "Персей для детей" погиб человек

Глава Росгвардии открыл в Туле новый центр регистрации оружия 

ТАСС 48 минут назад
Фото: ГТРК "Мурман"
ТУЛА, 4 апреля. /ТАСС/. Директор Федеральной службы войск национальной гвардии РФ Виктор Золотов в среду принял участие в открытии Центра лицензионно-разрешительной работы в Туле. Новое учреждение обеспечили доступом ко всем информационным ресурсам единого учета оружия, а в кабинетах есть оборудование для дактилоскопической экспертизы.
"Открытие нового центра является продолжением политики ведомства по повышению качества и доступности государственных услуг для граждан. Тем более это совпадает с требованиями президента", — сказал Золотов. Центр лицензионно-разрешительной работы расположился в центре Тулы, на первом этаже дома, где ранее получили квартиры сотрудники Росгвардии.
По словам Золотова, открытие центра, работающего по схеме одного окна, является «продолжением политики ведомства по повышению качества и доступности государственных услуг для граждан». Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поблагодарил руководство Росгвардии за поддержку региональной инициативы по созданию центра.
Центр оборудован 14 окнами приема посетителей, терминалами электронной очереди, специальными помещениями для хранения личных дел владельцев оружия, сотрудников частных охранных предприятий. «Также предусмотрены кабинеты дактилоскопической экспертизы. Все рабочие места имеют доступ к сети Интернет и системам централизованного учета оружия, банкам данных областного управления МВД», — сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии, добавив, что в общей сложности в центре предоставляется более 20 видов услуг.
Создание такого центра — пилотный проект, реализованный в Тульской области, в дальнейшем эту модель работы распространят в других регионах России.
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