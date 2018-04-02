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Союз журналистов России объявил конкурс на новый логотип
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Союз журналистов России объявил конкурс на новый логотип 

РИА Новости 38 минут назад
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Союз журналистов России объявил конкурс на новый логотип, авторы лучших проектов получат ценные призы и будут приглашены на празднование 100-летия организации в ноябре этого года, сообщает сайт СЖР.
"В 2018 году Союз журналистов России празднует 100-летний юбилей. В связи с этим событием СЖР объявляет конкурс на создание нового логотипа Союза журналистов России", — отмечается в сообщении.
Организация считает, что «союз должен находиться в авангарде цифровой журналистики» и «идти в ногу с современными печатными и электронными СМИ».
"Присылайте свои идеи, высказывайте мысли и пожелания. Авторы лучших проектов нового логотипа получат ценные призы и будут приглашены на празднование 100-летия СЖР, которое состоится в ноябре этого года", — сообщает сайт Союза журналистов России.
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