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Верблюжьи бега в Кувейте
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Верблюжьи бега в Кувейте 

ИА Синьхуа 49 минут назад
Фото: ИА Синьхуа
Эль-Ахмади /Кувейт/, 2 апреля /Синьхуа/ — Верблюжьи бега — это очень популярный вид спорта в Кувейте. В период с октября по апрель каждые выходные в этой стране проводятся забеги верблюдов, которыми дистанционно управляют с помощью роботов-жокеев. На снимке верблюжьи гонки в провинции Эль-Ахмади на юге Кувейта. (Синьхуа)
Эль-Ахмади /Кувейт/, 2 апреля /Синьхуа/ — Верблюжьи бега — это очень популярный вид спорта в Кувейте. В период с октября по апрель каждые выходные в этой стране проводятся забеги верблюдов, которыми дистанционно управляют с помощью роботов-жокеев. На снимке верблюжьи гонки в провинции Эль-Ахмади на юге Кувейта. (Синьхуа)
Эль-Ахмади /Кувейт/, 2 апреля /Синьхуа/ — Верблюжьи бега — это очень популярный вид спорта в Кувейте. В период с октября по апрель каждые выходные в этой стране проводятся забеги верблюдов, которыми дистанционно управляют с помощью роботов-жокеев. На снимке верблюжьи гонки в провинции Эль-Ахмади на юге Кувейта. (Синьхуа)
Эль-Ахмади /Кувейт/, 2 апреля /Синьхуа/ — Верблюжьи бега — это очень популярный вид спорта в Кувейте. В период с октября по апрель каждые выходные в этой стране проводятся забеги верблюдов, которыми дистанционно управляют с помощью роботов-жокеев. На снимке верблюжьи гонки в провинции Эль-Ахмади на юге Кувейта. (Синьхуа)
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