Верблюжьи бега в Кувейте

Эль-Ахмади / Кувейт /, 2 апреля / Синьхуа / — Верблюжьи бега — это очень популярный вид спорта в Кувейте. В период с октября по апрель каждые выходные в этой стране проводятся забеги верблюдов, которыми дистанционно управляют с помощью роботов-жокеев. На снимке верблюжьи гонки в провинции Эль-Ахмади на юге Кувейта. (Синьхуа)

Эль-Ахмади /Кувейт/, 2 апреля /Синьхуа/ — Верблюжьи бега — это очень популярный вид спорта в Кувейте. В период с октября по апрель каждые выходные в этой стране проводятся забеги верблюдов, которыми дистанционно управляют с помощью роботов-жокеев. На снимке верблюжьи гонки в провинции Эль-Ахмади на юге Кувейта. (Синьхуа)

Эль-Ахмади /Кувейт/, 2 апреля /Синьхуа/ — Верблюжьи бега — это очень популярный вид спорта в Кувейте. В период с октября по апрель каждые выходные в этой стране проводятся забеги верблюдов, которыми дистанционно управляют с помощью роботов-жокеев. На снимке верблюжьи гонки в провинции Эль-Ахмади на юге Кувейта. (Синьхуа)

Эль-Ахмади /Кувейт/, 2 апреля /Синьхуа/ — Верблюжьи бега — это очень популярный вид спорта в Кувейте. В период с октября по апрель каждые выходные в этой стране проводятся забеги верблюдов, которыми дистанционно управляют с помощью роботов-жокеев. На снимке верблюжьи гонки в провинции Эль-Ахмади на юге Кувейта. (Синьхуа)