Первоапрельские шутки: Илон Маск банкрот, Том Харди новый Джеймс Бонд и ещё 3 новости

Трамп в образе свиньи на обложке

Американский журнал New York Magazine позабавил своих читателей, поместив на обложке нового номера президента США Дональда Трампа… заменив ему нос на свиное рыло. Надписями на обложке редакция журнала раскритиковала политику нынешнего главы Белого дома (то же самое происходит и в статье внутри выпуска):

New cover of @NYMag Cover story by @jonathanchait: https://t.co/xFhlgA6M0x pic.twitter.com/3PcXI0Izue

— Yashar Ali? (@yashar) April 2, 2018

Дело не в тайном сговоре. И не в безграмотной политике. Не в жестокости. А в коррупции, глупец, — написано на обложке.

Новый агент 007 Том Харди

Одной из самых обсуждаемых тем выходных стала замена Дэниэла Крэйга на Тома Харди в предстоящем фильме о самом известном шпионе за всю историю кинематографа Джеймсе Бонде . Западные СМИ, ссылаясь на человека, занимающегося «Бондианой», сообщили, что британский актер Харди уже подписал контракт на съемки в картине.

На официальной же страничке в Твиттер фильма о Бонде появилась информация, что новая картина об агенте 007 выйдет на американские киноэкраны в ноябре 2019 года, однако про смену актеров упомянуто не было. А ведь поклонники «Бондианы» помнят слова Крейг о том, что эта роль ему осточертела. Что ж, ждем подробностей.

Фотография: Legion-Media Том Харди

Бузова и ее канал «БузоваTV»

Пошутить на первое апреля решил и телеканал ТНТ4 (правда, не очень удачно, как признались многие пользователи соцсетей), объявив, что на частотах ТНТ4 появится новый телеканал, полностью посвященный Бузовой. Как сообщалось в пресс-релизе, в его сетку войдёт весь существующий контент с участием Ольги Бузовой: шоу, клипы, проекты, а также эксклюзивные премьеры.

Ольга Бузова

К счастью, пока только весь день первого апреля (с половины 10 утра и до 11 вечера) на ТНТ4 показывали контент с Бузовой. Что же будет дальше?

Глава Tesla Илон Маск тоже не обошел стороной День дурака: в своем Твиттере миллиардер решил разыграть подписчиков, написав, что обанкротился. Фотографию себя с куском картона, на котором написано «банкрот», Илон Маск добавил в качестве подтверждения.

Илон Маск

«Несмотря на серьезные попытки выручить средства с продажи пасхальных яиц, мы с сожалением сообщаем, что Tesla целиком и полностью обанкротилась. Настолько, что вы не поверите», — сообщил Маск.

Конечно же, ему никто не поверил.

Снег в Алматы