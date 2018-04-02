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Ставлю лайк: рыбинцы похвалили школьников-прицеперов к троллейбусу
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Ставлю лайк: рыбинцы похвалили школьников-прицеперов к троллейбусу 

76.ru 48 минут назад
Фото: 76.ru
В центре Рыбинска на оживлённой магистрали прохожие заметили школьников-прицеперов. Мальчишки, на вид которым лет по 12, прицепились к троллейбусу и катились сзади на его лестнице. Но опасные игры школьников никого, похоже, в этом городе не удивили.
— Ставлю лайк. Зря, конечно, в центре города. А те, кто возмущается, поймите, что так всегда делали и будут делать, — пишет в «Подслушано в Рыбинске» Никита Александров.
Кто-то успел даже сфоткать мальчишек и опубликовать этот кадр в социальных сетях. Где критику опасные игры не встретили. А даже наоборот, рыбинцы стали публиковать фотографии детей со всего города, которых то и дело видят то на крышах, то на деревьях.
В Рыбинске взрослые через соцсети ищут родителей детей, играющих в опасные игры
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