Ставлю лайк: рыбинцы похвалили школьников-прицеперов к троллейбусу

В центре Рыбинска на оживлённой магистрали прохожие заметили школьников-прицеперов. Мальчишки, на вид которым лет по 12, прицепились к троллейбусу и катились сзади на его лестнице. Но опасные игры школьников никого, похоже, в этом городе не удивили.

— Ставлю лайк. Зря, конечно, в центре города. А те, кто возмущается, поймите, что так всегда делали и будут делать, — пишет в «Подслушано в Рыбинске» Никита Александров

Кто-то успел даже сфоткать мальчишек и опубликовать этот кадр в социальных сетях. Где критику опасные игры не встретили. А даже наоборот, рыбинцы стали публиковать фотографии детей со всего города, которых то и дело видят то на крышах, то на деревьях.

В Рыбинске взрослые через соцсети ищут родителей детей, играющих в опасные игры