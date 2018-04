Маск-банкрот и пылесос от Lego: первоапрельские шутки от мировых компаний.

Банкротство Илона Маска , пылесос от Lego, настольная версия Playstation и российские боты — так бизнес отпраздновал первое апреля. Едва ли не все крупные компании, СМИ и даже органы власти приняли участие во всемирном Дне дурака.

Российские боты засветились в первоапрельской шутке мессенджера Snapchat. Компания решила сделать выпад в сторону Facebook. В приложении появился новый фильтр: с ним фотографии пользователей выглядели как публикации в Facebook, которые лайкнули странные аккаунты с именами, написанными кириллицей.

К политическому юмору прибегли в Европарламенте . В качестве одного из аргументов за выход из ЕС сторонники «Брекзит» приводили возможность вновь сделать британские паспорта традиционно синими, а не красными, как нынешние европейские документы. В Twitter британского офиса Европарламента появилась запись: «Breaking news: все европейские паспорта станут синими». Как пишет Euronews, у сторонников «Брекзит» может развиться нервный тик.

BREAKING: All EU passports to become dark blue https://t.co/C6g8kEQx5d pic.twitter.com/xIadOfDSPn

— Europarl UK (@EPinUK) 1 апреля 2018 г.

Более традиционной шуткой первое апреля отметили в IKEA . Компания представила целую коллекцию предметов под названием SKAMT — со шведского слово переводится как «шутка». Среди них: крепеж для чтения с планшета, сидя на унитазе, зеркало заднего вида для ноутбука, штатив для фотосъемки еды в ресторанах, а также селфи-ошейник для домашнего питомца.

Довольно смешная шутка вышла у Sony. Компания анонсировала выход настольной версии приставки Playstation. Игрокам предложили испытать на себе «не очень захватывающий» процесс передвижения фигурок по куску картона. «Зачем вам наушники с микрофоном, если можно просто кричать на своих друзей?» — говорится в пресс-релизе.

Сам над собой решил пошутить основатель SpaceX и Tesla Илон Маск. В Twitter миллиардера появилось сообщение о том, что производитель электромобилей объявлен банкротом несмотря на отчаянную попытку заработать на массовой продаже пасхальных яиц.

В отдельном твите говорится, что сам бизнесмен был найден в бессознательном состоянии рядом со своей Tesla Model 3, окруженный бутылками «Teslaquilla» — видимо, имелась в виду какая-то специальная текила от компании Tesla. Согласно сообщению, на щеках Маска были видны следы высохших слез.

Elon was found passed out against a Tesla Model 3, surrounded by «Teslaquilla» bottles, the tracks of dried tears still visible on his cheeks. This is not a forward-looking statement, because, obviously, what's the point? Happy New Month! pic.twitter.com/YcouvFz6Y1

— Elon Musk (@elonmusk) 1 апреля 2018 г.

Наконец, компания Lego пообещала клиентам революционный продукт, который поможет спасти пятки миллионов пап и мам по всему миру — пылесос для деталей Lego. Согласно анонсу, устройство сможет не только собирать кубики и отделять их от пыли, но и сортировать их по цвету и размеру.

Среди других несуществующих продуктов, анонсированных к первому апреля: «Умный камень», который не выполняет никаких функций, но его все равно нужно заряжать; носки от видеосервиса Roku, позволяющие управлять телевизором без пульта; полезная Coca Cola со вкусом авокадо, хлебной закваски и угля; шоколадный воппер с малиновым сиропом от Burger King.