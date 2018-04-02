В рамках партпроекта «России важен каждый ребенок» единороссы района Можайский провели семинар для подростков 

29 марта для учеников Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждениям города Москвы «Западный комплекс непрерывного образования» был организован семинар на тему «Почему подростком быть трудно?».
В связи с высоким показателем правонарушений среди подростков, единороссы Западного округа, совместно с председателями ОПОП, Молодежной палаты и управы района Можайский, провели семинар со старшеклассниками Западного комплекса непрерывного образования.
«Для ребят мы подготовили ролик, объясняющий природу их зачастую девиантного поведения, причины внезапной агрессии и чувство всеобщего непонимания. Данный видеоматериал затронул самые важные составляющие жизни подростков: как социальные, так и физиологические. Хочется отметить неподдельный интерес всех присутствующих», — отметила Наталья Краснослободцева, руководитель исполнительного комитета местного отделения партии «Единая Россия» района Можайский.
А вы знали, что качество мозга, соотношение серого и белого веществ и функциональность различных участков мозга меняются вплоть до 30 лет?
Достигнув обычных размеров, наш мозг все еще продолжает развиваться. А известен ли вам тот факт, что лобная доля является самым эволюционно-юным участком мозга, который у человека развит гораздо сильнее, чем у любого животного?
Лобная доля регулирует довольно сложные процессы, такие как социальное взаимодействие и целеполагания. Лобную долю можно назвать очагом цивилизованности и центром исполнительного функционирования.
Все эти и многие другие интересные факты стали известны школьникам в ходе просмотра видеоматериала, который общественные организации тщательно разрабатывали для них.
«Подростковый возраст является тяжелым периодом в жизни ребенка, недаром его называют затянувшимся кризисом. Самая яркая особенность этого времени — личностная нестабильность, осложняющая жизнь самим подросткам и окружающим их взрослым. Когда я готовил видеоролик было достаточно сложно из множества видеоматериала выбрать и подобрать именно то, что поможет ребятам понять, что мы хотим предостеречь и помочь. Мы обязательно продолжим встречи данного формата, так как они находят отклик среди молодёжи», — добавил Денис Лыткин, председатель Молодежного общественного экспертного совета при Уполномоченном по правам человека в городе Москве.
На вопросы, возникающие, у подростков отвечала старший инспектор ОДН ОМВД России по Можайскому району Елена Ивлеева, а также представитель Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Можайского района Кира Самойлова.
В завершении семинара, партийцы предложили юным участникам встречи коллективно посетить музей истории МУРа, школьники единогласно поддержали данную инициативу.