Ещё
Кабмин утвердил новые требования к работе управляющих компаний в сфере ЖКХ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В России грозятся закрыть ТЦ и снести высотки
В России грозятся закрыть ТЦ и снести высотки

Кабмин утвердил новые требования к работе управляющих компаний в сфере ЖКХ 

ИД «Собеседник» 49 минут назад
Дмитрий Медведев утвердил новый порядок работы управляющих компаний в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Об этом пишет «Интерфакс». Медведев заявил, что постановление призвано улучшить качество услуг, которые управляющие компании оказывают жильцам домов: «Я подписал постановление, которое меняет некоторые правила, которые действуют в этой сфере, для повышения качества управления многоквартирными домами, для определения сроков осмотра общего имущества. Там целый ряд новаций в этих правилах введен».
Вице-премьер РФ Дмитрий Козак согласился с Медведевым, что эти нововведения учитывают интересы россиян: «Это, прежде всего, требования к деятельности аварийных диспетчерских служб. Такого регулирования ранее не было. Теперь детально регламентируется процедура их работы, их обязанность по реагированию на различные аварийные ситуации, на вызовы и жалобы граждан. Устанавливается дифференцированное время по устранению различного рода аварий — от получаса до двух часов».
ИД «Собеседник»: последние новости
"Я старая и больная!" Алла Пугачева помирилась с Ильей Резником на юбилее Кинотеатры и игровые зоны запретят строить на верхних этажах ТЦ Организатора митинга в Волоколамске задержали по пути в Москву
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп предложил Путину встретиться167
На борту рейса Москва-Бангкок произошло ЧП50
Налоговые уведомления будут доставлять по-новому106
Зачем Пугачева и Галкин бегут из России513
Тест: Знаете армейский жаргон?99
Видео
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
00:55
Телеведущая показала очень редкую болезнь руки
Шоу-бизнес
01:00
Налоговые уведомления будут доставлять по-новому
Личный счет
00:55
Программа по охране Байкала будет продлена
Экология Общество
02:35
Лавров рассказал о детских играх Запада
Политика
04:14
Варум похвасталась новым талантом мужа
Шоу-бизнес
00:51
Москвичей позвали в парки
Новости Москвы
01:01
Коммунальщики начали весеннюю уборку
Новости Москвы
02:56
Москвичей призвали с опаской подходить к деревьям
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение