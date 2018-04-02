Кабмин утвердил новые требования к работе управляющих компаний в сфере ЖКХ 

Дмитрий Медведев утвердил новый порядок работы управляющих компаний в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Об этом пишет «Интерфакс». Медведев заявил, что постановление призвано улучшить качество услуг, которые управляющие компании оказывают жильцам домов: «Я подписал постановление, которое меняет некоторые правила, которые действуют в этой сфере, для повышения качества управления многоквартирными домами, для определения сроков осмотра общего имущества. Там целый ряд новаций в этих правилах введен».
Вице-премьер РФ Дмитрий Козак согласился с Медведевым, что эти нововведения учитывают интересы россиян: «Это, прежде всего, требования к деятельности аварийных диспетчерских служб. Такого регулирования ранее не было. Теперь детально регламентируется процедура их работы, их обязанность по реагированию на различные аварийные ситуации, на вызовы и жалобы граждан. Устанавливается дифференцированное время по устранению различного рода аварий — от получаса до двух часов».