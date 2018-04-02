Заряд инвестиций. Как начать цифровизацию электроэнергетики и не вызвать рост тарифов

На заседании Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам 5 июля 2017 года Президент России Владимир Путин заявил, что «формирование цифровой экономики является вопросом национальной безопасности», а также сравнил ее по значению с проектами развития железных дорог в XIX веке и электрификации в XX веке. Инфраструктурные компании уже взяли мысль главы государства на вооружение: ПАО «Россети» планирует до 2030 года потратить на цифровизацию 1,3 трлн рублей. При всех плюсах программы и ее важности для технологического развития следует также учитывать риски дополнительного повышения тарифов для потребителей, проблему слабого стимула к инвестициям, угроз кибертерроризма и фактора геополитической конкуренции.

Еще в 2016—2017 годах был анонсирован ряд проектов по внедрению цифровых технологий в электросетевом комплексе России . В июне прошлого года Совет директоров «Россетей» принял решение о тиражировании опыта внедрения цифрового района электросетей на территории Калининградской области . До этого цифровая модель энергосистемы была реализована в Мамоновском и Багратионовском районах. По заявлениям компании, после внедрения новых технологий стало возможным ликвидировать аварии в течение минуты, снизилась потребность в трансформаторных подстанциях, восстановление энергоснабжения проводится менее чем за час. К проектам цифровизации энергетики присматриваются и в Новгородской области , а правительство Севастополя совместно с ПАО «Россети» утвердило план работы по реализации проекта цифровой распределительной электросети EnergyNet.

Подобные проекты — дорогостоящие мероприятия с длинным сроком окупаемости. Объем капиталовложений для двух муниципальных районов оценивается генеральным директором АО «Янтарьэнерго» Игорем Маковским примерно в 290 млн рублей, при этом срок окупаемости ожидается на уровне 8—9 лет. Для целого региона эти вложения могут составить миллиарды рублей, а затраты на переход всей страны на цифровые технологии в электросетях были оценены главой Минэнерго России Александром Новаком в 4 трлн рублей с перспективой последующего экспорта технологий на мировой рынок и возможной долей от мирового рынка в 10-12%. По оценке главы «Россетей» Павла Ливинского , для цифровизации требуется 1,3 трлн рублей.

Реализация проекта перехода электросетей страны на цифровые технологии потребует существенных инвестиций. Вечный вопрос — где их найти, если рост тарифов надо ограничивать? Сетям необходимо искать внутренние резервы повышения эффективности, и за счет получаемой в результате экономии (или создания реальной перспективы такой экономии в будущем) финансировать инновационные мероприятия как самостоятельно, так и с привлечением внешних источников.

К сожалению, текущая практика тарифного регулирования не способствует внедрению цифровых технологий в электросетях. Долгосрочное регулирование электросетевых компаний в России представлено моделями доходности инвестированного капитала (RAB) и долгосрочного регулирования необходимой валовой выручки. Обе модели предполагают расчет параметров регулирования на пятилетний период, что определенно меньше срока окупаемости проектов по внедрению цифровых технологий.

Получается, что если компания внедряет современные технологии, то она получает определенную экономию, но по истечении пятилетнего периода новые параметры регулирования будут установлены на более низком уровне, и компания достигнутую экономию потеряет. Кроме того, нередки случаи, когда «долгосрочные» параметры регулирования подвергаются корректировке и во время самого пятилетнего периода. Таким образом, реальной экономической заинтересованности у сетевиков цифровизация не вызывает, так как окупаемость таких проектов остается всегда под вопросом.

Также необходимо выработать такие правила, которые бы стимулировали регулируемые компании к более эффективной работе. В качестве такого подхода могло бы быть принято разрешение сохранять регулируемым компаниям часть средств, сэкономленных, например, в результате проведения модернизации. Прибыль, которая таким образом сформируется у эффективной компании, может пойти на дополнительные инвестиции, которые повысят качество оказываемых ею услуг.

Для решения обозначенных проблем нужно создать условия для долгосрочных инвестиций в электросетевом комплексе. В первом приближении эти решения уже разработаны и ожидают утверждения федеральными органами власти. Например, ФАС России предлагает принять единый федеральный закон о государственном регулировании цен, в котором будет присутствовать механизм регуляторных контрактов, позволяющих утверждать тариф на перспективу более пяти лет. Рассматривается вариант регулирования с применением нормирования и эталонных затрат, что позволит компаниям сохранять определенную долю прибыли, образованной в результате повышения эффективности работы.

Помимо внимания к вопросам стабильности работы системы, возврата инвестиций и тарифообразования, следует также учитывать проблему противодействия кибертерроризму и риски недобросовестной геополитической конкуренции, когда цифровая «начинка» современного оборудования может быть использована для шпионажа или удаленного манипулирования режимами его работы.

Например, вследствие более 45 000 атак вируса WannaCry (шифрует файлы на компьютере и требует выкуп за расшифровку) 12 мая 2017 года было заражено более 300 000 компьютеров по всему миру. В большей степени от данной атаки пострадали Россия, Украина Индия и Тайвань. А если атака будет направлена на цифровую систему управления электросетями в зимний период? Выдержит ли она? Опять же, если подобная атака возможна со стороны злоумышленников, то для спецслужб ведущих государств не составляет большого труда организовать наблюдение и атаку, а в теории существует возможность получения контроля над цифровой системой управления электросетями, в том числе через вшитые в элементную базу эксплойты. Чтобы снизить зависимость от импорта и исключить вышеописанные риски необходимо развивать собственную элементную базу и собственный софт, а для этого придется проработать вопрос стимулирования их развития со стороны государства.

Цифровизация — это уже даже не про завтрашний день, а реальность дня сегодняшнего. Активное внедрение цифровых технологий в инфраструктурные отрасли — шаг необходимый, но без четкого регуляторного контроля и стимулирования эффективного течения процесса цифровизации, использования отечественных технологий и элементной базы, без ограничения нагрузки на потребителя благое дело может стать препятствием для роста экономики и даже повысить ее уязвимость перед внешними угрозами.