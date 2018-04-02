Митрополит Феофан в пасхальную ночь проведет службу в Раифском монастыре 

Митрополит Казанский и Татарстанский Феофан проведет пасхальное богослужение в Раифском Богородицком мужском монастыре. В воскресенье, 8 апреля митрополит проведет праздничную службу в Благовещенском соборе Казанского кремля, начало — 18:00. В ночь с 7 на 8 апреля от остановки «Центральный стадион» в Казани запустят автобусы для жителей и гостей города, посетивших ночные богослужения, сообщил в ходе делового понедельника начальник Отдела по развитию языков и взаимодействию с общественными организациями Ильнур Шакиров. Особое внимание в праздник уделят обеспечению безопасности людей. Так, храмы перед службами проверят кинологи.