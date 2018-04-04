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Где пройдут главные пасхальные богослужения в Татарстане?
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В огне ТЦ "Персей для детей" погиб человек

Где пройдут главные пасхальные богослужения в Татарстане? 

АиФ Казань 1 час назад
Фото: АиФ Казань
Приближается Пасха. В каком храме службу и крестный ход возглавит митрополит Феофан?
«Митрополит Казанский и Татарстанский Феофан возглавит пасхальную службу в Раифском монастыре в ночь с 7 на 8 апреля, — сообщил начальник отдела по развитию языков и взаимодействию с общественными организациями Ильнур Шакиров. — Также владыка Феофан проведёт праздничную службу в Благовещенском соборе Казанского кремля. Она начнётся 8 апреля в 18.00.
В ночь с 7 на 8 апреля по окончании пасхальных служб в городе организуют дополнительный общественный транс­порт. Он будет ходить от остановки «Центральный стадион» в Авиастроительный, Ново-Савиновский, Кировский районы, Азино 1, 10-й микрорайон, жилые массивы Мирный и Дербышки.
Перед пасхальными богослужениями храмы проверят кинологи».
АиФ Казань: последние новости
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