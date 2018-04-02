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В Перми передано в суд дело об обрушении концертного оборудования, при котором пострадали дети
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В Перми передано в суд дело об обрушении концертного оборудования, при котором пострадали дети 

Новости Перми и Пермского края 53 минуты назад
Прокуратура Пермского края утвердила обвинительное заключение в отношении директора фирмы, эксплуатирующей концертное оборудование. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч.2 ст.238 УК РФ (выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).
Установлено, что обвиняемый, являясь индивидуальным предпринимателем, весной 2017 года заключил с Краевым государственным автономным учреждением «Центр по реализации проектов в сфере культуры» договор, в соответствии с которым обязался обеспечить техническое сопровождение Фестиваля хоров в рамках празднования Дней славянской письменности и культуры. 24 мая 2017 года предприниматель на центральной площади перед Дворцом культуры имени А. Г. Солдатова в. Перми лично организовал и контролировал процесс установки сценического комплекса для проведения данного мероприятия. Между тем, вышеуказанные работы были выполнены некачественно. В результате, во время проведения участниками Фестиваля репетиций одна конструкция для подвеса акустических систем, состоящая из наборных элементов строительных лесов, упала на находящихся под ней детей. Травмы различной степени тяжести получили семеро несовершеннолетних, в том числе, тяжкий вред здоровью причинен 14-летней девочке. Уголовное дело после вручения копии обвинительного заключения обвиняемому будет направлено прокуратурой края в Свердловский суд г. Перми для рассмотрения по существу.
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