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Студенты Тимирязевской академии поздравили прохожих с Вербным воскресеньем
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Студенты Тимирязевской академии поздравили прохожих с Вербным воскресеньем 

Управа района Тимирязевский города Москвы 52 минуты назад
Фото: Управа района Тимирязевский города Москвы
Необычную акцию провели студенты РГАУ-МСХА в Тимирязевском районе. Утром 1 апреля на Петровской площади у здания ректората Тимирязевки молодые люди вручали прохожим освященные веточки вербы. Таким образом они решили поздравить горожан с Вербным воскресеньем. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.
— В таком мероприятии я участвую впервые. И было очень приятно видеть на лицах людей искренние эмоции и улыбки. В ответ они тоже поздравляли нас! — рассказала председатель студенческого совета технологического факультета Кристина Дергачева.
Накануне акции студенты посетили службу в домовом храме священномученика Иоанна Артоболевского при РГАУ-МСХА. (мю)
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