Студенты Тимирязевской академии поздравили прохожих с Вербным воскресеньем

Необычную акцию провели студенты РГАУ-МСХА в Тимирязевском районе. Утром 1 апреля на Петровской площади у здания ректората Тимирязевки молодые люди вручали прохожим освященные веточки вербы. Таким образом они решили поздравить горожан с Вербным воскресеньем. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

— В таком мероприятии я участвую впервые. И было очень приятно видеть на лицах людей искренние эмоции и улыбки. В ответ они тоже поздравляли нас! — рассказала председатель студенческого совета технологического факультета Кристина Дергачева.

Накануне акции студенты посетили службу в домовом храме священномученика Иоанна Артоболевского при РГАУ-МСХА. (мю)