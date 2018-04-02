Международная «Школа творческих возможностей» пройдет в Петрозаводске

Дании. Участниками мероприятия станут представители творческих профессий Финляндии

Молодежь Петрозаводска приглашают принять участие в международном мероприятии «Школа творческих возможностей». Событие состоится 10 — 11 апреля 2018 в Петрозаводске.

Школа — это творческое пространство с различными лабораториями, где молодежь ставит творческие эксперименты в различных сферах искусства: музыка, танец, фотография, театр. Участниками мероприятия станут представители творческих профессий Финляндии и Дании, которые проведут мастер-классы для молодежи города.

Открытые мастер-классы будут проводиться на разных площадках города.

Подробное расписание «Школы творческих возможностей»:

10 апреля 2018

18.00 Мастер-класс «Повествовательная фотография в социальном искусстве» с Клаудиа Адеат ( г. Копенгаген , Дания)

Медиа-центр «Выход», проспект Карла Маркса, 14 18.00 Мастер-класс «Голос как творческий и человеческий ресурс» с Йоланда Мендес (г. Копенгаген, Дания)

Детская музыкально-хоровая школа, пр. Первомайский, 4-а 11 апреля 2018

Карельский колледж культуры и искусств, ул. Калинина, 54 14.50 Музыкальный мастер-класс с Мика Йуусела (г. Куопио, Финляндия)

Специализированная школа искусств, ул. Ленинградская, 19 18.00 Мастер-класс по фотографии с Аки Линтумяки (г. Куопио, Финляндия)

Международный молодежный центр, ул. Балтийская, 73 Чтобы посетить мастер-класс, необходимо заполнить короткую регистрационную форму по ссылке: goo.gl/PpxdrA

Подробная информация о мероприятии во встрече: https://vk.com/schoolofcreativeopportunities