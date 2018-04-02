Международная «Школа творческих возможностей» пройдет в Петрозаводске 

Молодежь Петрозаводска приглашают принять участие в международном мероприятии «Школа творческих возможностей». Событие состоится 10 — 11 апреля 2018 в Петрозаводске.
Школа — это творческое пространство с различными лабораториями, где молодежь ставит творческие эксперименты в различных сферах искусства: музыка, танец, фотография, театр. Участниками мероприятия станут представители творческих профессий Финляндии и Дании, которые проведут мастер-классы для молодежи города.
Открытые мастер-классы будут проводиться на разных площадках города.
Подробное расписание «Школы творческих возможностей»:
10 апреля 2018
18.00 Мастер-класс «Повествовательная фотография в социальном искусстве» с Клаудиа Адеат (г. Копенгаген, Дания)
Медиа-центр «Выход», проспект Карла Маркса, 14 18.00 Мастер-класс «Голос как творческий и человеческий ресурс» с Йоланда Мендес (г. Копенгаген, Дания)
Детская музыкально-хоровая школа, пр. Первомайский, 4-а 11 апреля 2018
10.45 Мастер-класс по хореографии от Аньи Лаппи (г. Куопио, Финляндия)
Карельский колледж культуры и искусств, ул. Калинина, 54 14.50 Музыкальный мастер-класс с Мика Йуусела (г. Куопио, Финляндия)
Специализированная школа искусств, ул. Ленинградская, 19 18.00 Мастер-класс по фотографии с Аки Линтумяки (г. Куопио, Финляндия)
Международный молодежный центр, ул. Балтийская, 73 Чтобы посетить мастер-класс, необходимо заполнить короткую регистрационную форму по ссылке: goo.gl/PpxdrA
Подробная информация о мероприятии во встрече: https://vk.com/schoolofcreativeopportunities
По материалам: ptzgovorit.ru