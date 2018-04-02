Роспотребнадзор: нужно ввести требования к бизнесу, связанному с детьми

Попова встретилась с руководством Ассоциации индустрии детских товаров и представителей крупнейшего бизнеса, занятого в сфере детства.

"В рамках встречи были рассмотрены вопросы о необходимости разграничения ответственности арендаторов и арендодателей при работе на торговых объектах. Представители отрасли отметили необходимость создания единых нормативов безопасности, в том числе санитарно-гигиенических, для бизнеса, ориентированного на детскую аудиторию: магазинов, игровых, образовательных, развлекательных центров и детских кафе", — говорится в сообщении.

Представители бизнеса в ходе встречи также подчеркнули, что важным пунктом в соблюдении требований безопасности является постоянное обучение персонала. В свою очередь специалисты Роспотребнадзора заявили о готовности проводить тематическое обучение в виде семинаров, вебинаров, главной темой которых будет соблюдение требований и норм законодательства при ведении бизнеса.

Результатом встречи стала договоренность участников подготовить совместные предложения с учетом мирового опыта.