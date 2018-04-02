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Роспотребнадзор: нужно ввести требования к бизнесу, связанному с детьми
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Роспотребнадзор: нужно ввести требования к бизнесу, связанному с детьми 

РИА Новости 54 минуты назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова провела встречу с предпринимателями, которые заявили о необходимости создания единых требований безопасности к бизнесу, ориентированному на детей, сообщается на сайте ведомства.
Попова встретилась с руководством Ассоциации индустрии детских товаров и представителей крупнейшего бизнеса, занятого в сфере детства.
"В рамках встречи были рассмотрены вопросы о необходимости разграничения ответственности арендаторов и арендодателей при работе на торговых объектах. Представители отрасли отметили необходимость создания единых нормативов безопасности, в том числе санитарно-гигиенических, для бизнеса, ориентированного на детскую аудиторию: магазинов, игровых, образовательных, развлекательных центров и детских кафе", — говорится в сообщении.
Представители бизнеса в ходе встречи также подчеркнули, что важным пунктом в соблюдении требований безопасности является постоянное обучение персонала. В свою очередь специалисты Роспотребнадзора заявили о готовности проводить тематическое обучение в виде семинаров, вебинаров, главной темой которых будет соблюдение требований и норм законодательства при ведении бизнеса.
Результатом встречи стала договоренность участников подготовить совместные предложения с учетом мирового опыта.
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