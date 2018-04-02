В Москве прошёл Столыпинский форум

Мероприятие посетили около 1500 участников, треть из которых — из регионов России

Как отметил Торкунов, Столыпинский форум — это попытка комплексного взгляда на социально-экономическое развитие России. По словам Титова, стране крайне необходимы изменения: в политике, в стратегии и в экономике.

Большой интерес участников и представителей СМИ вызвали темы, поднятые на панельной секции «Майнинг, BIG DATA и AI — основа цифровой экономики».

«Крипторынок должен привести к экономическому раскрепощению и получению новых прав и свобод всех участников рынка — от обычных потребителей до бизнесменов, организаций и предприятий», — отметил интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев

Столыпинский форум призван консолидировать усилия государства, бизнеса и общества. Советник президента РФ по правам человека Михаил Федотов , в своём выступлении на пленарной сессии «Гражданская власть — „мягкая сила“ в управлении обществом» подчеркнул важность создания в стране института общественного контроля.

На форуме также обсуждались проблемы социальной политики, создания концепций развития регионов и необходимость реформирования судебной системы.