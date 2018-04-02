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В Москве прошёл Столыпинский форум
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В России грозятся закрыть ТЦ и снести высотки
В России грозятся закрыть ТЦ и снести высотки

В Москве прошёл Столыпинский форум 

Говорит Москва 1 час назад
Мероприятие посетили около 1500 участников, треть из которых — из регионов России.
Как отметил Торкунов, Столыпинский форум — это попытка комплексного взгляда на социально-экономическое развитие России. По словам Титова, стране крайне необходимы изменения: в политике, в стратегии и в экономике.
Большой интерес участников и представителей СМИ вызвали темы, поднятые на панельной секции «Майнинг, BIG DATA и AI — основа цифровой экономики».
«Крипторынок должен привести к экономическому раскрепощению и получению новых прав и свобод всех участников рынка — от обычных потребителей до бизнесменов, организаций и предприятий», — отметил интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев.
Столыпинский форум призван консолидировать усилия государства, бизнеса и общества. Советник президента РФ по правам человека Михаил Федотов, в своём выступлении на пленарной сессии «Гражданская власть — „мягкая сила“ в управлении обществом» подчеркнул важность создания в стране института общественного контроля.
На форуме также обсуждались проблемы социальной политики, создания концепций развития регионов и необходимость реформирования судебной системы.
Кроме того, в рамках Столыпинского форума с анализом внешнеполитической обстановки выступил и бывший посол России в США, член Совета Федерации Сергей Кисляк.
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