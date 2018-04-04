Две жительницы Алтайского края участвуют в конкурсе «Мисс Россия-2018»

Из 75 тысяч российских красавиц для участия в конкурсе было отобрано 50. 2 апреля стартовало интернет-голосование, которое определит 10 финалисток, 10 назовут жюри.

От Алтайского края на конкурс заявлены две участницы — 19-летняя Анастасия Ильиных и 22-летняя Мирослава Квашнина.

В карточке Анастасии говорится, что она любит готовить и мечтает прыгнуть с парашютом. Мирослава, в свою очередь, увлекается спортом и читает классику («Мастер и Маргарита», М. Булгаков).

Финальная церемония состоится 14 апреля.