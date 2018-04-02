СМИ: Бывший судебный пристав может возглавить Минэк Карелии

Если слухи подтвердятся, и Павла Буренкова назначат руководителем Минэкономразвития , то он станет седьмым по счету бывшим судебным приставом во властных структурах Карелии

Руководитель министерства экономического развития и промышленности республики Дмитрий Родионов может покинуть этот пост. Об этом сообщает деловая газета «Вести Карелия» со ссылкой на разговоры о грядущей кадровой перемене во властных структурах республики.

По данным издания, Родионову прочат дальнейшее продвижение по службе, а освободившееся место министра может занять 32-летний Павел Буренков. В 2008 году он окончил Российский новый университет по специальности «юриспруденция». По данным издания «Калининград.ru», с 2004 года работал на различных должностях в главном управлении Министерства юстиции РФ по Московской области , в том числе с 2006 года — в отделе служебных проверок Департамента государственной службы и кадров Министерства Юстиции РФ. С 2008 года работал в управлении федеральной службы судебных приставов по Москве , а с 2009 года — в Управлении организации исполнительного производства ФССП России , когда службу возглавлял Артур Парфенчиков

Также Буренков работал в должности руководителя службы судебных приставов Псковской, а затем Калининградской областей, откуда уволился в июле 2017 года. После этого, по данным «Вестей», он занял пост директора по развитию карельского филиала Газпромбанка

Если Буренкова назначат руководителем Минэкономразвития, то он станет седьмым по счету бывшим судебным приставом во властных структурах республики.