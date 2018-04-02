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Прикамье с опережением внедряет программу роста производительности труда
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Прикамье с опережением внедряет программу роста производительности труда 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Она проинспектировала пермские предприятия, включенные во «вторую волну» реализации федеральной программы «Повышение производительности труда и увеличение уровня занятости населения»: АО «Краснокамский завод металлических сеток», АО «Сорбент» и группу предприятий «ПЦБК». Напомним, что Пермский край входит в число пилотных регионов, включенных в программу по повышению производительности труда.
Юлия Урожаева высоко оценила достижения пермских предприятий по повышению производительности труда: «Пермский край в реализации программы выглядит очень достойно, идет опережающими темпами по отношению даже к тем параметрам, которые мы закладывали в начале проекта». Также она отметила, что примет участие в Пермском инженерно-промышленном форуме и расскажет о реализации программы в пилотных регионах России и Пермском крае, в частности.
Ранее глава Прикамья Максим Решетников подчеркивал значимость участия региона в программе «Повышения производительности труда». По его словам, «повышение производительности труда для пермских предприятий — возможность усовершенствовать свои производства и выйти на новый уровень качества продукции, а для региона — это инструмент развития экономического потенциала и обеспечения конкуренции с другими регионами».
В результате внедрения программы на Пермском целлюлозно-бумажном комбинате (ПЦБК) в I квартале 2018 года аварийные простои на линии производства гофротары сократились на 25%. Целевыми показателями проекта до конца 2018 года являются рост выработки на одного человека на 5%, снижение времени протекания процесса на 30% и снижение незавершенного производства на 30%. Работа по повышению производительности труда на предприятии ведется в семи ключевых направлениях — автоматизация процессов, повышение квалификации персонала, качественное обслуживание и ремонт оборудования, эффективное управление, культура и гибкость производства, мониторинг процессов.
«Даже на таком продвинутом и высокотехнологичном предприятии, как ПЦБК, нашлись резервы для повышения производительности труда. Мы увидели внедрение комбинаций бережливого производства и современных технологий, и это может стать примером для других компаний. Предполагается, что сюда смогут приезжать представители других российских компаний и перенимать опыт ПЦБК», — отметила Урожаева.
По словам генерального директора ГП «ПЦБК» Александра Сухановского, сейчас для предприятия важно поддерживать объемы производства, а значит, нужно совершенствовать производственные процессы. «Участие в федеральной программе дало дополнительный толчок, чтобы мы ускорились в повышении производительности труда. Неоценим опыт сотрудников »Росатома», наши специалисты сейчас имеют возможность посмотреть, как внедряется бережливое производство в других промышленных отраслях», — подчеркнул он.
С момента старта программы производительность труда на АО «Сорбент» возросла на 34%. Сотрудники предприятия разработали «карту потока создания ценности», на основе которой отладили процесс производства средств индивидуальной защиты органов дыхания. Сейчас реализация программы началась и в других цехах предприятия. «Несмотря на то, что мы во „второй волне“, и надо еще учиться, у нас получается на отдельно взятых участках производства добиваться высоких результатов», — подчеркнул генеральный директор управляющей компании АО «Сорбент» Борис Дубовик. Он добавил, что еще до официального старта программы повышения производительности труда на АО «Сорбент» уже применялись принципы бережливого производства.
Фото: ПЦБК
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