В Кургане составили список продавцов-нарушителей 

Департамент экономического развития, предпринимательства и торговли администрации Кургана рассказал, где в Кургане торгуют незаконно. За четвертый квартал 2017 года полиция пресекла 122 факта незаконной уличной торговли, а специалисты департамента составили 42 административных протокола на нарушителей. Среди основных нарушений — осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя и торговля в не установленных органами местного самоуправления местах. Сейчас делами продавцов займется суд.
ул. Куйбышева, 74;
ул. Куйбышева, 105;
пр. Машиностроителей, 1;
пр. Машиностроителей, 2;
ул. Карбышева, 42;
ул. Карбышева, 27;
ул. Невежина, 13;
пр. Конституции, 57;
пр. Конституции, 59;
Бульвар Солнечный, 9;
3 микрорайон, 30;
2 микрорайон, 10.