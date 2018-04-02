В Кургане составили список продавцов-нарушителей

Департамент экономического развития, предпринимательства и торговли администрации Кургана рассказал, где в Кургане торгуют незаконно. За четвертый квартал 2017 года полиция пресекла 122 факта незаконной уличной торговли, а специалисты департамента составили 42 административных протокола на нарушителей. Среди основных нарушений — осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя и торговля в не установленных органами местного самоуправления местах. Сейчас делами продавцов займется суд.

ул. Куйбышева, 74;

ул. Куйбышева, 105;

пр. Машиностроителей, 1;

пр. Машиностроителей, 2;

ул. Карбышева, 42;

ул. Карбышева, 27;

ул. Невежина, 13;

пр. Конституции, 57;

пр. Конституции, 59;

Бульвар Солнечный, 9;

3 микрорайон, 30;

2 микрорайон, 10.