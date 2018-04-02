Ещё
В Кургане составили список продавцов-нарушителей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В России грозятся закрыть ТЦ и снести высотки
В России грозятся закрыть ТЦ и снести высотки

В Кургане составили список продавцов-нарушителей 

45.ru 59 минут назад
Фото: 45.ru
Департамент экономического развития, предпринимательства и торговли администрации Кургана рассказал, где в Кургане торгуют незаконно. За четвертый квартал 2017 года полиция пресекла 122 факта незаконной уличной торговли, а специалисты департамента составили 42 административных протокола на нарушителей. Среди основных нарушений — осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя и торговля в не установленных органами местного самоуправления местах. Сейчас делами продавцов займется суд.
ул. Куйбышева, 74;
ул. Куйбышева, 105;
пр. Машиностроителей, 1;
пр. Машиностроителей, 2;
ул. Карбышева, 42;
ул. Карбышева, 27;
ул. Невежина, 13;
пр. Конституции, 57;
пр. Конституции, 59;
Бульвар Солнечный, 9;
3 микрорайон, 30;
2 микрорайон, 10.
45.ru: последние новости
Курганский областной суд: бывший директор «Транспортного управления» уволен законно 89 нарушений за месяц: каждый шестой снегоход в Курганской области не прошел техосмотр Что делать и куда бежать? Областное МЧС рассказало, как вести себя при угрозе наводнения
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп предложил Путину встретиться172
На борту рейса Москва-Бангкок произошло ЧП50
Налоговые уведомления будут доставлять по-новому107
Зачем Пугачева и Галкин бегут из России513
Тест: Знаете армейский жаргон?99
Видео
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
00:55
Телеведущая показала очень редкую болезнь руки
Шоу-бизнес
01:00
Налоговые уведомления будут доставлять по-новому
Личный счет
00:55
Программа по охране Байкала будет продлена
Экология Общество
02:35
Лавров рассказал о детских играх Запада
Политика
04:14
Варум похвасталась новым талантом мужа
Шоу-бизнес
00:51
Москвичей позвали в парки
Новости Москвы
01:01
Коммунальщики начали весеннюю уборку
Новости Москвы
02:56
Москвичей призвали с опаской подходить к деревьям
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение