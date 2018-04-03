Курганцам запрещают торговать на улице

Бабушки, торгующие разной мелочью и соленьями-вареньями на тротуарах у городских магазинов, если захотят и впредь получать прибыль с торговли на улице, обязаны зарегистрировать себя, как индивидуального предпринимателя. Кроме того, продавец должен взять разрешение на торговлю в определенном месте в администрации Кургана. Старушки о таких правилах даже не слышали. Поэтому очень удивляются и всегда скандалят, когда полицейские выпроваживают их с торговой точки или выписывают протокол об административном правонарушении.

По информации городского муниципалитета, за четвертый квартал минувшего года стражи закона выявили и пресекли 122 административных правонарушений по фактам незаконной уличной торговли. По словам полицейских, под протоколы обычно попадают продавцы рыбы, белья, косметики. Для старушек торговый бизнес — это прежде всего общение.