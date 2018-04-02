Нарусова решила попросить Путина освободить политзаключенных и намекнула на отставку

«Пока есть полномочия»

«Я хочу это сделать публично, пока у меня есть такие полномочия. Амнистия, прежде всего, должна коснуться инакомыслящих и политических заключенных», — сказала Нарусова.

Она добавила, что нельзя отрицать наличие в России политических заключенных, хотя многие из них сидят по другим статьям. По словам Нарусовой, «мы знаем, как фальсифицируются и фабрикуются эти дела».

Мать Ксении Собчак также отметила, что необходимо освободить и граждан, осужденных за нетяжкие экономические статьи.