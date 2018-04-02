Ещё
Нарусова решила попросить Путина освободить политзаключенных и намекнула на отставку
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В России грозятся закрыть ТЦ и снести высотки
В России грозятся закрыть ТЦ и снести высотки

Нарусова решила попросить Путина освободить политзаключенных и намекнула на отставку 

Карельские вести 57 минут назад
Фото: Карельские вести
«Пока есть полномочия»
Член Совета Федерации Людмила Нарусова заявила о намерении попросить Владимира Путина амнистировать политических заключенных в России. Об этом она заявила в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
«Я хочу это сделать публично, пока у меня есть такие полномочия. Амнистия, прежде всего, должна коснуться инакомыслящих и политических заключенных», — сказала Нарусова.
Она добавила, что нельзя отрицать наличие в России политических заключенных, хотя многие из них сидят по другим статьям. По словам Нарусовой, «мы знаем, как фальсифицируются и фабрикуются эти дела».
Мать Ксении Собчак также отметила, что необходимо освободить и граждан, осужденных за нетяжкие экономические статьи.
Ранее Нарусова в ходе «правительственного часа» раскритиковала министра культуры Владимира Мединского и его скандальную диссертацию. Однако спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко прервала ее речь и отключила ей микрофон. Читайте подробности в нашем материале
Карельские вести: последние новости
Допросы билетерш кинотеатра «Зимняя вишня»: нашлась масса нестыковок НАСА начнет выращивать новую «космическую капусту» на КВС в апреле От контртерроризма до миграции: в Бишкеке интеллектуалы обсудили проблемы Евразии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп предложил Путину встретиться168
На борту рейса Москва-Бангкок произошло ЧП50
Налоговые уведомления будут доставлять по-новому107
Зачем Пугачева и Галкин бегут из России513
Тест: Знаете армейский жаргон?99
Видео
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
00:55
Телеведущая показала очень редкую болезнь руки
Шоу-бизнес
01:00
Налоговые уведомления будут доставлять по-новому
Личный счет
00:55
Программа по охране Байкала будет продлена
Экология Общество
02:35
Лавров рассказал о детских играх Запада
Политика
04:14
Варум похвасталась новым талантом мужа
Шоу-бизнес
00:51
Москвичей позвали в парки
Новости Москвы
01:01
Коммунальщики начали весеннюю уборку
Новости Москвы
02:56
Москвичей призвали с опаской подходить к деревьям
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение