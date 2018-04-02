Власти Москвы утвердили проект реконструкции кинотеатра «Улан-Батор»

"В обновленном " Улан-Баторе " предусмотрен современный четырехзальный кинокомплекс (каждый зал на 102 места). Кроме того, в многофункциональном центре после реконструкции появятся кафе и рестораны, зона фудкорта, торговая галерея с магазинами и киосками, а также супермаркет", — отмечается в пресс-релизе.

Связь по этажам будет обеспечиваться с помощью эскалаторов, трех лестничных клеток, двух пассажирских и двух грузовых лифтов грузоподъемностью 1,6 тонны каждый. Дополнительно проектом предусмотрен грузовой лифт грузоподъемностью 2 тонны. Для удобства посетителей с маленькими детьми в «Улан-Баторе» появится комната матери и ребенка. Здание будет оборудовано современными системами видеонаблюдения, контроля и управления доступом, а также автоматизированными системами пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией.

Проектом предусмотрена организация беспрепятственного доступа маломобильных групп населения ко всем помещениям и зонам многофункционального центра. Кроме того, в кинокомплексе и на парковке предусмотрены специальные места для маломобильных граждан, сообщается в пресс-релизе.