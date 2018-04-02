МОСКВА, 2 апр — РИА Недвижимость. Власти Москвы утвердили проект реконструкции кинотеатра «Улан-Батор» на улице Гримау на юго-западе столицы, говорится в сообщении Москомэкспертизы.
"В обновленном "Улан-Баторе" предусмотрен современный четырехзальный кинокомплекс (каждый зал на 102 места). Кроме того, в многофункциональном центре после реконструкции появятся кафе и рестораны, зона фудкорта, торговая галерея с магазинами и киосками, а также супермаркет", — отмечается в пресс-релизе.
Связь по этажам будет обеспечиваться с помощью эскалаторов, трех лестничных клеток, двух пассажирских и двух грузовых лифтов грузоподъемностью 1,6 тонны каждый. Дополнительно проектом предусмотрен грузовой лифт грузоподъемностью 2 тонны. Для удобства посетителей с маленькими детьми в «Улан-Баторе» появится комната матери и ребенка. Здание будет оборудовано современными системами видеонаблюдения, контроля и управления доступом, а также автоматизированными системами пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией.
Проектом предусмотрена организация беспрепятственного доступа маломобильных групп населения ко всем помещениям и зонам многофункционального центра. Кроме того, в кинокомплексе и на парковке предусмотрены специальные места для маломобильных граждан, сообщается в пресс-релизе.
В 2014 году ADG Group приобрела у Москвы 39 советских кинотеатров, на базе которых компания создает сеть районных центров с магазинами, кафе и кинозалами. Кинотеатральной частью совместно с ADG намерена заниматься крупнейшая киносеть Южной Кореи CJ CGV, планирующая открыть 160 кинозалов в 33 объектах.