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Суд отложил рассмотрение апеляции по делу о теракте в метро Петербурга
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Суд отложил рассмотрение апеляции по делу о теракте в метро Петербурга 

РИА Новости 57 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Мосгорсуд отложил на 4 апреля рассмотрение апелляционной жалобы на продление ареста обвиняемым по делу о теракте в метро Санкт-Петербурга, жертвами которого стали 15 человек, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Отложить рассмотрения апелляции на 4 апреля в связи с тем, что на процесс не явились защитники обвиняемых", — огласила решение судья Лариса Полякова.
По словам судьи, два адвоката по назначению не явились на заседание, хотя были уведомлены о проведении заседания. Защитник Ольга Динзе не смогла присутствовать на рассмотрении жалобы, так как она находилась в командировке в Крыму.
Вместе с тем, рассмотрение ходатайств следствия о продлении меры пресечения всем причастным к теракту состоится в Мосгорсуде во вторник, 3 апреля, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Всего по делу арестованы 11 человек: Аброр и Акрам Азимовы, Сейфулла Хакимов, Дилмурад Муидинов, Содик Ортиков, Азамжон Махмудов, Махамадюсуф Мирзаалимов, Бахрам Эргашев, Ибрагим Эрматов и Шохиста Каримова, Мухамадюсуп Эрматов.
Следствие считает Аброра Азимова одним из организаторов теракта.
По данным следствия, его брат — Акрам Азимов — в Турции получил деньги для совершения теракта у активного участника международной террористической группы, а затем перевел их смертнику. Кроме того, как сообщало следствие, он занимался фальсификацией документов, чтобы террористы могли по ним приехать в Россию.
Адвокат Акрама Азимова Ольга Динзе утверждает, что следствие якобы сфальсифицировало протокол задержания ее доверителя. По ее словам, согласно выписке из киргизской больницы ЛДЦ «Хосият» в городе Ош, Азимов был вывезен местными правоохранителями 15 апреля из реанимационного отделения, где ему была сделана операция, и после этого ее доверителя никто не видел.
Защитник утверждает, что видео, на котором 19 апреля Азимова задерживают на автобусной остановке с гранатой в сумке и без шнурков на обуви, якобы является постановочным.
Единственная арестованная по делу женщина Шохиста Каримова заявила в суде, что гранату Ф-1 с запалом в ее женскую сумочку подкинули люди в масках в ходе обыска.
Днем 3 апреля 2017 года на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт-2» петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции «Площадь Восстания», удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. По последним данным, общее количество погибших достигло 16 человек, включая самого террориста-смертника Акбаржона Джалилова.
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