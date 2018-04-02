Суд отложил рассмотрение апеляции по делу о теракте в метро Петербурга

МОСКВА , 2 апр — РИА Новости Мосгорсуд отложил на 4 апреля рассмотрение апелляционной жалобы на продление ареста обвиняемым по делу о теракте в метро Санкт-Петербурга , жертвами которого стали 15 человек, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Отложить рассмотрения апелляции на 4 апреля в связи с тем, что на процесс не явились защитники обвиняемых", — огласила решение судья Лариса Полякова

По словам судьи, два адвоката по назначению не явились на заседание, хотя были уведомлены о проведении заседания. Защитник Ольга Динзе не смогла присутствовать на рассмотрении жалобы, так как она находилась в командировке в Крыму

Вместе с тем, рассмотрение ходатайств следствия о продлении меры пресечения всем причастным к теракту состоится в Мосгорсуде во вторник, 3 апреля, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

Следствие считает Аброра Азимова одним из организаторов теракта.

По данным следствия, его брат — Акрам Азимов — в Турции получил деньги для совершения теракта у активного участника международной террористической группы, а затем перевел их смертнику. Кроме того, как сообщало следствие, он занимался фальсификацией документов, чтобы террористы могли по ним приехать в Россию

Адвокат Акрама Азимова Ольга Динзе утверждает, что следствие якобы сфальсифицировало протокол задержания ее доверителя. По ее словам, согласно выписке из киргизской больницы ЛДЦ «Хосият» в городе Ош, Азимов был вывезен местными правоохранителями 15 апреля из реанимационного отделения, где ему была сделана операция, и после этого ее доверителя никто не видел.

Защитник утверждает, что видео, на котором 19 апреля Азимова задерживают на автобусной остановке с гранатой в сумке и без шнурков на обуви, якобы является постановочным.

Единственная арестованная по делу женщина Шохиста Каримова заявила в суде, что гранату Ф-1 с запалом в ее женскую сумочку подкинули люди в масках в ходе обыска.