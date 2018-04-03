Ещё
Арестован заказчик теракта в питерском метро
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Арестован заказчик теракта в питерском метро 

Вести.Ru 17 минут назад
Фото: Федеральное агентство новостей
11 радикалов исламистской группировки арестованы в Санкт-Петербурге. Все они причастны к апрельскому теракту 2017 года. Тогда при взрыве в вагоне террориста-смертника погибли 16 человек. Среди арестованных — заказчик преступления. Это Аброр Азимов. Также был арестован его старший брат Акрам Азимов. Все обвиняемые свою вину отрицают.
Бомбу в поезде метро взорвал террорист-смертник, выходец из Киргизии Акбаржон Джалилов, напоминает "Интерфакс".
"Тщательный анализ так называемых электронных следов, которые остаются при таких способах связи, позволили в кратчайшие сроки изобличить и установить всех участников преступной группы", — отметила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
При этом Светлана Петренко подчеркнула, что организатор и исполнитель не были знакомы друг с другом. Они общались только в мессенджере Telegram. Этот мессенджер позволяет создавать секретные чаты с высоким уровнем шифрования передаваемой информации.
Взрыв в петербургском метро произошел днем 3 апреля 2017 года. Самодельное взрывное устройство сработало в вагоне на перегоне между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь». Погибли 15 пассажиров и террорист-смертник. Пострадавшими в теракте признаны 102 человека.
Вести.Ru: последние новости
В горах Индии у столицы йогов найдено тело упавшего с высоты российского туриста На границе в Домодедове перехвачена радиоактивная посылка из Узбекистана В правительстве поощряют авиаполеты по РФ, минуя Москву
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
СК показал высоковольтные провода в сгоревшем ТЦ146
Моряки РФ отказались от ультиматума украинцев461
Гребенщиков удивил признанием о Крыме34
Зачем Пугачева и Галкин бегут из России618
ЧФ будет бороться с «украинским пиратством»205
Видео
Озлобленный гусь напугал американских военных
Интернет
00:33
Стали известны подробности взрыва в Ереване
Происшествия Социология
00:33
Россияне пострадали при взрыве в Ереване
Происшествия
00:43
В Сочи горит пятиэтажный дом
Происшествия Катастрофы
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
01:20
Ракетам «Калибр» изменят место базирования
Оружие Статьи
00:33
В Сирии обстреляли американскую базу
Происшествия Ближний Восток
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
01:10
РФ пригрозила Белоруссии новыми ограничениями
Экономика
00:57
Москву заподозрили в «захвате» линий связи
Армия Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение