Арестован заказчик теракта в питерском метро

11 радикалов исламистской группировки арестованы в Санкт-Петербурге . Все они причастны к апрельскому теракту 2017 года. Тогда при взрыве в вагоне террориста-смертника погибли 16 человек. Среди арестованных — заказчик преступления. Это Аброр Азимов . Также был арестован его старший брат Акрам Азимов . Все обвиняемые свою вину отрицают.

Светлана Петренко. "Тщательный анализ так называемых электронных следов, которые остаются при таких способах связи, позволили в кратчайшие сроки изобличить и установить всех участников преступной группы", — отметила официальный представитель Следственного комитета России

При этом Светлана Петренко подчеркнула, что организатор и исполнитель не были знакомы друг с другом. Они общались только в мессенджере Telegram. Этот мессенджер позволяет создавать секретные чаты с высоким уровнем шифрования передаваемой информации.

Взрыв в петербургском метро произошел днем 3 апреля 2017 года. Самодельное взрывное устройство сработало в вагоне на перегоне между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь». Погибли 15 пассажиров и террорист-смертник. Пострадавшими в теракте признаны 102 человека.