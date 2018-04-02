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На Перспективной и Тархова весь день не будет воды
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В России грозятся закрыть ТЦ и снести высотки
В России грозятся закрыть ТЦ и снести высотки

На Перспективной и Тархова весь день не будет воды 

АиФ 58 минут назад
Фото: АиФ
В Ленинском районе коммунальщики 3 апреля на весь день отключат холодную воду на Перспективной и Тархова. Как сообщили коммунальщики, временные проблемы ждут жителей из-за работ по подключению новых коммуникаций к действующим сетям.
— Холодное водоснабжение ограничат с 10 часов на улице Перспективной в домах №№ 19-31 и Тархова — в домах №№ 14-20, 21, 23. Параметры подачи ресурса восстановят до вечера, ориентировочно до 24 часов. И по заявкам от администраций будет официально организован подвоз воды жителям микрорайонов.
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