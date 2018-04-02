На Перспективной и Тархова весь день не будет воды

В Ленинском районе коммунальщики 3 апреля на весь день отключат холодную воду на Перспективной и Тархова. Как сообщили коммунальщики, временные проблемы ждут жителей из-за работ по подключению новых коммуникаций к действующим сетям.

— Холодное водоснабжение ограничат с 10 часов на улице Перспективной в домах №№ 19-31 и Тархова — в домах №№ 14-20, 21, 23. Параметры подачи ресурса восстановят до вечера, ориентировочно до 24 часов. И по заявкам от администраций будет официально организован подвоз воды жителям микрорайонов.