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Археологи возобновят раскопки в крепости Копорье спустя 40 лет
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Археологи возобновят раскопки в крепости Копорье спустя 40 лет 

ТАСС 1 час назад
Фото: Петербургский дневник
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 апреля. /ТАСС/. Петербургские археологи возобновят после почти 40-летнего перерыва раскопки в средневековой русской крепости Копорье, расположенной в Ленинградской области. В работах, которые начнутся летом 2018 года, примут участие французские волонтеры, сообщает пресс-служба Института истории материальной культуры Российской Академии Наук (ИИМК РАН).
"Археологические раскопки возобновятся летом 2018 года в средневековой крепости Копорье в Ленинградской области, где экспедиции не работали уже около 40 лет. В июле-августе в Копорье приедет группа российских и французских волонтеров, которые будут исследовать крепостные стены под руководством специалистов Института истории материальной культуры Российской академии наук", — говорится в сообщении.
Экспедиция организуется при содействии Всероссийского общества охраны памятников. Как отметил директор ИИМК РАН Владимир Лапшин, перед участниками экспедиции стоит двойная задача — с одной стороны, исследовать древнюю крепость, с другой — привлечь внимание общественности к ее аварийному состоянию.
"Экспедиция будет работать в той части крепости, которая расположена ближе к воротам. Это руинированная постройка XVII века, и также там откроется фрагмент первоначальной стены XIII века. Целью экспедиции будут не только исследования крепости, но и консервационные работы, потому что этот памятник древнего крепостного зодчества находится в аварийном состоянии, и мы надеемся, что раскопки помогут привлечь к этому внимание", — отметил Лапшин
Копорская крепость расположена в Ломоносовском районе Ленобласти. Первые деревянные укрепления созданы на этом месте рыцарями Ливонского ордена в первой половине XIII века. Эти постройки разрушены Александром Невским.
Во второй половине XIII века сын Александра Невского Дмитрий, основал на этом месте сначала деревянную, потом каменную крепость. В XVI-XVII веках Копорье неоднократно переходило из рук в руки, было собственностью Руси, затем шведской короны, окончательно перешло к России в ходе Северной войны. С 2001 года Копорье является музейным объектом, но вот уже пять лет, с 2013 года, крепость закрыта для посещения из-за аварийного состояния.
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