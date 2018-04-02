Суды Москвы будут направлять приставам электронные исполнительные листы

Сегодня столичные суды перешли на электронный документооборот со службой судебных приставов. Новые технологии позволят сократить очереди в судах Москвы

"Раньше человеку приходилось идти в канцелярию, отстоять очередь, было много жалоб, потом приезжать к приставам-исполнителям, там тоже свои очереди. Потом начиналась процедура исполнения, за которой нельзя было проследить. Процедура занимала два-четыре месяца. Теперь заявителю надо только указать при подаче иска, на какой счет перечислять средства, — рассказала председатель Мосгорсуда Ольга Егорова . — Мы уже получаем благодарности от граждан, поучаствовавших в пилотном запуске".

Она пояснила, что раньше существовала проблема с подделкой документов. «Теперь не будет поддельных исполнительных листов. От новой системы одни плюсы, — отметила Егорова. — Все суды соответствующе оборудованы, все умеют работать по всем категориям дел».

Как сообщили в Мосгорсуде, раньше исполнительные листы печатали в бумажном виде и почтой отправляли из суда приставам. Теперь они будут оформляться в электронном виде, заверяться электронной подписью судьи и по защищенным каналам связи направляться в соответствующее территориальное подразделение ФССП для исполнения. Это упростит процедуру и минимизирует риски потери документов, позволит эффективно контролировать исполнение решений. Таким образом, гражданам не придется лично обращаться к приставам, все сделает суд.

Проект уже был испытан, в рамках пилотного запуска суды направляли документы по взысканию госпошлины. За 2017 год таким образом было направлено более 11 тысяч документов, в доход государства взыскано более 10 миллионов рублей.