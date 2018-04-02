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Глава Мосгорсуда рассказал о пользе электронного документооборота в судах
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Глава Мосгорсуда рассказал о пользе электронного документооборота в судах 

РИА Новости 38 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Переход московских судов и судебных приставов на электронный документооборот поможет покончить с очередями в канцелярии, подделкой документов и сэкономит бюджетные средства, заявила председатель Мосгорсуда Ольга Егорова.
С понедельника столичные суды и ФССП перешли на электронный документооборот.
"Все суды соответствующе оборудованы, все умеют работать по всем категориям дел", — сказала Егорова на презентации новой системы.
"Раньше человеку приходилось идти в канцелярию, отстоять очередь, было много жалоб, потом приезжать к приставам-исполнителям, там тоже свои очереди. Потом начиналась процедура исполнения, за которой нельзя было проследить. Процедура занимала два-четыре месяца. Теперь заявителю надо только указать при подаче иска, на какой счет перечислять средства. Мы уже получаем благодарности от граждан, поучаствовавших в пилотном запуске", — сказала председатель Мосгорсуда.
Она пояснила, что раньше существовала проблема с подделкой документов. «Теперь не будет поддельных исполнительных листов. От новой системы одни плюсы», — отметила Егорова.
"Система электронного обмена документами позволит обойти сложности работы с "Почтой России", раньше документы шли не меньше месяца, если только не терялись на почте", — сказал заместитель Егоровой Дмитрий Фомин.
Как сообщили в Мосгорсуде, раньше исполнительные листы печатали и в бумажном виде и почтой отправляли из суда приставам. Теперь они будут оформляться в электронном виде, заверяться электронной подписью судьи и по защищенным каналам связи направляться в соответствующее территориальное подразделение ФССП для исполнения. Приставы в свою очередь сначала подтвердят получение документа, а затем должны будут прислать постановление судебного пристава-исполнителя.
Если раньше эта процедура занимала дни и недели, то теперь время значительно сократиться. Это упростит процедуру и минимизирует риски потери документов, позволит эффективно контролировать исполнение решений. Таким образом, гражданам не придется лично обращаться к приставам, все сделает суд.
Проект уже был испытан, в рамках пилотного запуска суды направляли документы по взысканию госпошлины. За 2017 год таким образом было направлено более 11 тысяч документов, в доход государства взыскано более 10 миллионов рублей.
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