Калининградцы спасли тонущую в Преголе собаку

Калининградцы вытащили из Преголи обессиленную собаку. Инцидент произошел днём в субботу, 31 марта, на острове Канта возле спуска с эстакадного моста. Об этом сообщают активисты клуба пеших путешествий в социальной сети «Вконтакте».

«Мы планировали пройти 3 круга по набережным острова. Участники разделились на небольшие группы и общались между собой. Но всех объединило неожиданное происшествие», — пишет очевидец.

В реке под мостом любители активного отдыха заметили плывущее против течения животное.

«Смех над заблудившейся выдрой сменился непониманием, когда оказалось что в воде была крупная собака», — добавляет автор сообщения.

Люди с пристани попытались приманить пса к берегу, но четвероногий уже с трудом держался на плаву. На помощь подоспели проплывавшие мимо мужчины на моторной лодке. Они достали животной и доставили на берег. Там собаку обтёрли полотенцем, перенесли на солнце и сухие листья. После чего пёс пришёл в себя и убежал.

Фото: vk.com/idem_peshkom