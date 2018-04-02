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Калининградцы спасли тонущую в Преголе собаку
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Калининградцы спасли тонущую в Преголе собаку 

Вести Калининград 1 час назад
Фото: Вести Калининград
Калининградцы вытащили из Преголи обессиленную собаку. Инцидент произошел днём в субботу, 31 марта, на острове Канта возле спуска с эстакадного моста. Об этом сообщают активисты клуба пеших путешествий в социальной сети «Вконтакте».
«Мы планировали пройти 3 круга по набережным острова. Участники разделились на небольшие группы и общались между собой. Но всех объединило неожиданное происшествие», — пишет очевидец.
В реке под мостом любители активного отдыха заметили плывущее против течения животное.
«Смех над заблудившейся выдрой сменился непониманием, когда оказалось что в воде была крупная собака», — добавляет автор сообщения.
Люди с пристани попытались приманить пса к берегу, но четвероногий уже с трудом держался на плаву. На помощь подоспели проплывавшие мимо мужчины на моторной лодке. Они достали животной и доставили на берег. Там собаку обтёрли полотенцем, перенесли на солнце и сухие листья. После чего пёс пришёл в себя и убежал.
Фото: vk.com/idem_peshkom
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