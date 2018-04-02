Москомэкспертиза согласовала проект реконструкции кинотеатра «Улан-Батор» в Академическом районе

Комитет Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза) согласовал проект реконструкции кинотеатра «Улан-Батор», расположенного в Академическом районе столицы. Об этом сообщили в пресс-службе комитета.

«Москомэкспертиза сообщает о согласовании проектной документации для инвестиционного объекта капитального строительства: многофункциональный общественный центр шаговой доступности «Улан-Батор». Реконструкция кинотеатра «Улан-Батор» по адресу: ул. Гримау, д. 12, Академический район, Юго-Западный административный округ Москвы», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в обновленном здании предусмотрен современный четырехзальный кинокомплекс (каждый зал на 102 места). Кроме того, в многофункциональном центре после реконструкции появятся кафе и рестораны, зона фудкорта, торговая галерея с магазинами и киосками, а также супермаркет. Связь по этажам будет обеспечиваться с помощью эскалаторов, трех лестничных клеток, двух пассажирских и двух грузовых лифтов грузоподъемностью 1,6 тонны каждый. Дополнительно проектом предусмотрен грузовой лифт грузоподъемностью 2 тонны.

Помимо этого для удобства посетителей с маленькими детьми в центре появится комната матери и ребенка. Здание будет оборудовано современными системами видеонаблюдения, контроля и управления доступом, а также автоматизированными системами пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией. Проектом также предусмотрена организация беспрепятственного и комфортного доступа маломобильных групп населения ко всем помещениям и зонам многофункционального центра. Кроме того, в кинокомплексе и на парковке предусмотрены специальные места для маломобильных граждан.

«Программа реконструкции советских кинотеатров, реализуемая правительством Москвы при поддержке мэра Москвы Сергея Собянина совместно с инвестором, пожалуй, одна из самых заметных в части обновления рекреационного, культурно-развлекательного фонда столицы. Реконструкция вдохнет в устаревшие кинотеатры новую жизнь — они превратятся в районные общественные центры для всей семьи. В спальных районах города появятся места, где можно будет интересно провести время, не уезжая при этом далеко от дома. И особенно важно, что проекты реконструкции советских кинотеатров грамотно сочетают в себе историческую функцию кинопоказа и современный функционал досугового центра», — приводятся в сообщении слова председателя Москомэкспертизы Валерия Леонова

В пресс-службе добавили, что реализацией программы реконструкции 39 кинотеатров и созданием на их базе сети районных центров в спальных районах Москвы занимается собственник объектов — компания ADG group.