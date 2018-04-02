Более тысячи домов капитально отремонтируют в Нижегородской области в 2018 году

1155 домов планируется капитально отремонтировать в Нижегородской области в 2018 году. В 36 из них уже выполнены работу на сумму 106 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона со ссылкой на руководителя фонда капремонта многоквартирных домов Геннадия Дурдаева.

По его словам, в текущем году в домах планируется установить почти в 6,5 раз больше лифтов, чем в прошлом. 38 новых кабин уже работают в домах Нижнего Новгорода, Дзержинска и других крупных городов региона. Всего в 2018 году установят 856 лифтов, в том числе 546, которые должны были смонтировать в предыдущие годы.

«Сейчас предпринимаются все меры, чтобы повысить эффективность и процент исполнения программы капремонта в регионе: взято направление на усиленное взаимодействие с управляющими компаниями и органами местного самоуправления, ведется активная работа с подрядчиками. В прошлом году фонд получил допуск в СРО на осуществление функций строительного контроля. Это поможет ему ускорить сроки решения многих вопросов с подрядными организациями», — подчеркнул Дурдаев.

Напомним, ход капремонта в Нижнем Новгороде будут контролировать с помощью веб-камер.