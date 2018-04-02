8 тысяч светильников и километр труб заменят в Химках в 2018 году

Девять тысяч светильников уже заменили на новые светодиодные лампы в подъездах химкинских домов, еще порядка 8 тысяч в микрорайонах Новокуркино, Левобережный и Юбилейный заменят до конца 2018 года, сообщил журналистам в понедельник руководитель дивизиона эксплуатации «Север» компании «ПИК-Комфорт» Денис Нагорный.

Он также объяснил преимущества использования светодиодных ламп.

«Во-первых, повышенное энергосбережение — потребление электроэнергии меньше в 3 раза. Во-вторых, длительный срок службы — 30 000 ч. — это более 3 лет, если лампы постоянно будут включены. Обычно они не требуют замены до 10 лет. Срок службы обычных галогеновых ламп втрое меньше. В-третьих, легкость эксплуатации. В процессе работы светодиодные светильники не требуют к себе практически никакого внимания, за исключением периодического осмотра и очищения от внешних загрязнений. В-четвертых, экологическая безопасность. Светодиодные светильники и их компоненты не требуют специализированной утилизации. Для устаревших люминесцентных ламп, в которых содержится ртуть, требовалась утилизация и повышенная осторожность. В результате замены ламп мы отметили значительное уменьшение числа заявок по освещению, а также существенную экономию электроэнергии», — отметил Нагорный.

Денис Нагорный добавил, что в марте этого года при использовании новых светильников было сэкономлено около 90 тысяч рублей по сравнению с мартом 2017-го. Новые светодиодные лампы пришлись по душе не только коммунальщикам, но и местным жителям.

«Раньше как-то тусклее было, не сказать, что раньше я ходил и спотыкался, но было темнее. Глядя на эти лампы, даже у себя в квартире захотелось поменять на светодиодные», — прокомментировал житель дома Сергей.

Помимо этого, управляющая компания проводит в районе модернизацию трубопроводов горячего водоснабжения. Металлические стояки в подъездах заменяются на трубы из полипропилена. Также служба эксплуатации компании проводит работы по замене горизонтальных участков трубопровода с заменой запорной арматуры, расположенных в подъезде.

Масштабные работы связаны с тем, что старые, металлические трубы, доверия не оправдали — на них регулярно появляются свищи, образуется ржавчина, трубы постоянно текут.

«Были массовые обращения от жителей, мы для себя зафиксировали, что порядка 70% обращений от жителей идут по этим вот трубам. Это либо заливы, либо просто течи. Для того, чтобы уменьшить количество заявок, было принято решение о полной замене этих труб на полипропилен. После проведения работ, заявки от жителей на эту тему поступать перестали», — уточнил Нагорный.

Также Нагорный отметил, что срок службы новых труб из полипропилена составляет 30 лет, в отличие от стальных труб, которые рассчитаны на 10 лет. На протяжении всех этих лет на полипропиленовых трубах не будет образовываться ржавчина, что благоприятно скажется на качестве воды.

На замену труб в одном подъезде уходит около недели. В настоящее время завершены работы в 5 подъездах, до конца мая компания планирует завершить работы на доме в полном объеме. Кроме того в этом доме, а также в домах на Горшина, 5 и Горшина, 8 на летнее время запланированы работы по частичной замене горизонтального подающего трубопровода. Для того, чтобы не доставлять дополнительных неудобства для жителей, работы пройдут во время опрессовки и отключения горячей воды.

В планах на июнь-август текущего года запланировано проведение аналогичных работ в домах по адресам: Горшина, 2 и Панфилова, 1. Всего управляющая компания в этом году планирует заменить около километра труб для подачи горячей воды.