Ещё
8 тысяч светильников и километр труб заменят в Химках в 2018 году
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В России грозятся закрыть ТЦ и снести высотки
В России грозятся закрыть ТЦ и снести высотки

8 тысяч светильников и километр труб заменят в Химках в 2018 году 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Девять тысяч светильников уже заменили на новые светодиодные лампы в подъездах химкинских домов, еще порядка 8 тысяч в микрорайонах Новокуркино, Левобережный и Юбилейный заменят до конца 2018 года, сообщил журналистам в понедельник руководитель дивизиона эксплуатации «Север» компании «ПИК-Комфорт» Денис Нагорный.
Он также объяснил преимущества использования светодиодных ламп.
«Во-первых, повышенное энергосбережение — потребление электроэнергии меньше в 3 раза. Во-вторых, длительный срок службы — 30 000 ч. — это более 3 лет, если лампы постоянно будут включены. Обычно они не требуют замены до 10 лет. Срок службы обычных галогеновых ламп втрое меньше. В-третьих, легкость эксплуатации. В процессе работы светодиодные светильники не требуют к себе практически никакого внимания, за исключением периодического осмотра и очищения от внешних загрязнений. В-четвертых, экологическая безопасность. Светодиодные светильники и их компоненты не требуют специализированной утилизации. Для устаревших люминесцентных ламп, в которых содержится ртуть, требовалась утилизация и повышенная осторожность. В результате замены ламп мы отметили значительное уменьшение числа заявок по освещению, а также существенную экономию электроэнергии», — отметил Нагорный.
Денис Нагорный добавил, что в марте этого года при использовании новых светильников было сэкономлено около 90 тысяч рублей по сравнению с мартом 2017-го. Новые светодиодные лампы пришлись по душе не только коммунальщикам, но и местным жителям.
«Раньше как-то тусклее было, не сказать, что раньше я ходил и спотыкался, но было темнее. Глядя на эти лампы, даже у себя в квартире захотелось поменять на светодиодные», — прокомментировал житель дома Сергей.
Помимо этого, управляющая компания проводит в районе модернизацию трубопроводов горячего водоснабжения. Металлические стояки в подъездах заменяются на трубы из полипропилена. Также служба эксплуатации компании проводит работы по замене горизонтальных участков трубопровода с заменой запорной арматуры, расположенных в подъезде.
Масштабные работы связаны с тем, что старые, металлические трубы, доверия не оправдали — на них регулярно появляются свищи, образуется ржавчина, трубы постоянно текут.
«Были массовые обращения от жителей, мы для себя зафиксировали, что порядка 70% обращений от жителей идут по этим вот трубам. Это либо заливы, либо просто течи. Для того, чтобы уменьшить количество заявок, было принято решение о полной замене этих труб на полипропилен. После проведения работ, заявки от жителей на эту тему поступать перестали», — уточнил Нагорный.
Также Нагорный отметил, что срок службы новых труб из полипропилена составляет 30 лет, в отличие от стальных труб, которые рассчитаны на 10 лет. На протяжении всех этих лет на полипропиленовых трубах не будет образовываться ржавчина, что благоприятно скажется на качестве воды.
На замену труб в одном подъезде уходит около недели. В настоящее время завершены работы в 5 подъездах, до конца мая компания планирует завершить работы на доме в полном объеме. Кроме того в этом доме, а также в домах на Горшина, 5 и Горшина, 8 на летнее время запланированы работы по частичной замене горизонтального подающего трубопровода. Для того, чтобы не доставлять дополнительных неудобства для жителей, работы пройдут во время опрессовки и отключения горячей воды.
В планах на июнь-август текущего года запланировано проведение аналогичных работ в домах по адресам: Горшина, 2 и Панфилова, 1. Всего управляющая компания в этом году планирует заменить около километра труб для подачи горячей воды.
РИАМО: последние новости
Критическую ситуацию с полигонами ТБО в Подмосковье преодолеют через три месяца Москва обеспечит радиосвязь для оперативных служб во время ЧМ‑2018 Более половины всех библиотек Москвы подключат к единой общегородской сети Wi‑Fi в 2018 г
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп предложил Путину встретиться172
На борту рейса Москва-Бангкок произошло ЧП50
Налоговые уведомления будут доставлять по-новому107
Зачем Пугачева и Галкин бегут из России513
Тест: Знаете армейский жаргон?99
Видео
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
00:55
Телеведущая показала очень редкую болезнь руки
Шоу-бизнес
01:00
Налоговые уведомления будут доставлять по-новому
Личный счет
00:55
Программа по охране Байкала будет продлена
Экология Общество
02:35
Лавров рассказал о детских играх Запада
Политика
04:14
Варум похвасталась новым талантом мужа
Шоу-бизнес
00:51
Москвичей позвали в парки
Новости Москвы
01:01
Коммунальщики начали весеннюю уборку
Новости Москвы
02:56
Москвичей призвали с опаской подходить к деревьям
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение