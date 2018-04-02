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Как организовать идеальный праздник? Советы профессионала
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Как организовать идеальный праздник? Советы профессионала 

Peopletalk 1 час назад
Фото: Peopletalk
Табриз Шахиди, концертный директор, директор по рекламе топовых ведущих Владимира Соловьева, Игоря Верника, Леры Кудрявцевой, Авроры, Тины Канделаки, Ксении Собчак и основатель event-агентства «Империя Музыки», уже 15 лет занимается организацией самых крутых мероприятий. Он работает с такими артистами как Вера Брежнева, Григорий Лепс, Maroon 5, Патрисия Каас, Энрике Иглесиас. Бизнесмен ответил на самые популярные вопросы о проведении праздников.
С чего начать?
Всегда нужно обговорить бюджет до начала работы с артистами. Любой заказчик точно знает, сколько он готов потратить на любимую звезду для свадьбы, юбилея или корпоратива, для презентации или гала-ужина в рамках экономического форума. Задача агентства, которое делает мероприятие, эту информацию о бюджете получить на первой встрече. Аппетиты клиента могут сильно отличаться от его возможностей! А там уже можно говорить о небольшом торге, но в рамках приличия (если артист стоит 300 тысяч евро, а у заказчика есть 200 тысяч рублей, то торг неуместен).
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Почему так дорого?
Ежедневно я получаю сотни звонков и смс. Один или два в день — сложные новички или «на пафосе», которые не могут понять, почему нельзя получить скидку 90% от стоимости или как может пост в Instagram звезды стоить 100-150-200 или 500 тысяч рублей. Они не удивляются стоимости сумочки Dior или Chanel (200 тысяч рублей в ЦУМе), не обвиняют ПРОДАВЦА в неадекватности ценообразования. То же самое с мероприятиями, на которые приглашают селебрити. Здесь важно понимать: присутствие знаменитостей — это не только желание и время, которое тратит артист, но и статус, который придает звезда вашему мероприятию. Поэтому и за гостевое посещение презентации бренда нужно платить.
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Главная ошибка?
На рынке бесчинствуют странные менеджеры и промоутеры, которые на любую стоимость профессиональных организаторов реагируют мгновенной цифрой на 5-20 тысяч евро ниже. Клиент, конечно, на крючке. А уже через неделю аферисты скажут, что селеб продал дату другим и предложат кого-то попроще, завысив цену. Таких историй масса.
Совет
Лучше работать с проверенными компаниями с хорошей репутацией. В таком случае специалисты разложат по полочкам каждый чек и точно смогут организовать вам идеальное мероприятие без неприятных сюрпризов в последний момент.
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/kak-organizovat-idealnyj-prazdnik-sovety-professionala/
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