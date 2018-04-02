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Платье Толкалиной стало предметом жарких обсуждений блогосферы
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Платье Толкалиной стало предметом жарких обсуждений блогосферы 

Teleprogramma.pro 25 минут назад
Фото: Teleprogramma.pro
Не секрет, что вручение любой кинопремии для артистов — это не только повод порадоваться или позавидовать друг другу, но и продемонстрировать на красной дорожке свои изысканные наряды. Не исключением стала и 31-ая по счету церемония награждения «Ника», которая прошла в минувшее воскресенье, 1 апреля.
Внимание блогосферы привлек наряд экс-супруги Егора Кончаловского Любови Толкалиной. Звезда поделилась снимком за несколько минут до того, как выйти на сцену и вручить статуэтки номинантам за лучшие мужские роли.
Ради такого события актриса облачилась в платье золотистого цвета, напоминающее одеяние древнегреческих богинь.
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Наряд, подчеркнувший стройную фигуру Любови, привел пользователей в восторг. Артистку засыпали комплиментами, назвав ее роскошной и божественной женщиной.
Часть восхищенных отзывов заработала и звезда «Гардемаринов» Татьяна Лютаева. На одном из снимков она запечатлена вместе с Толкалиной — актрисам предстояло вместе раздавать статуэтки победителям, пишет сайт Argumenti.ru.
Напомним, что в пяти номинациях, в том числе за лучший фильм, женскую и мужскую роли, победила картина «Аритмия».
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