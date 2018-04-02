ЖК «Адмиралтейский» на юге Волгограда сдадут в 2018 году

ЖК «Адмиралтейский» в Красноармейском районе Волгограда могут сдать в эксплуатацию или к июню, или в конце августа 2018 года.

Как сообщает корреспондент «АиФ-Волгоград», дольщики каждую неделю контролируют ход строительства жилого комплекса. Как показала прошедшая 2 апреля проверка районной прокуратуры , готовность домов составляет 85% и 95%. Глава компании-застройщика отметил, что сейчас на стройке работают сантехники и электрики. Ведется монтаж межквартирных перегородок и подключение к инженерным коммуникациям. С наступлением теплой погоды вокруг домов стартует благоустройство. «Ход работ в домах контролируется местным Госстройнадзором, а также самими дольщиками», — подчеркнули в областной администрации.

Возведение двух 21-этажных домов стартовало в 2013 году и должно было завершиться в конце 2015 года. Среди дольщиков числится 270 человек.