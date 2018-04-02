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ЖК «Адмиралтейский» на юге Волгограда сдадут в 2018 году
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ЖК «Адмиралтейский» на юге Волгограда сдадут в 2018 году 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
ЖК «Адмиралтейский» в Красноармейском районе Волгограда могут сдать в эксплуатацию или к июню, или в конце августа 2018 года.
Как сообщает корреспондент «АиФ-Волгоград», дольщики каждую неделю контролируют ход строительства жилого комплекса. Как показала прошедшая 2 апреля проверка районной прокуратуры, готовность домов составляет 85% и 95%. Глава компании-застройщика отметил, что сейчас на стройке работают сантехники и электрики. Ведется монтаж межквартирных перегородок и подключение к инженерным коммуникациям. С наступлением теплой погоды вокруг домов стартует благоустройство. «Ход работ в домах контролируется местным Госстройнадзором, а также самими дольщиками», — подчеркнули в областной администрации.
Возведение двух 21-этажных домов стартовало в 2013 году и должно было завершиться в конце 2015 года. Среди дольщиков числится 270 человек.
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