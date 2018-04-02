В краевом санатории «Ирень» ремонт выполнен на 50%

В краевом детском санатории для больных туберкулезом №1 «Ирень» продолжается ремонт.

«Сейчас мы уже завершаем черновую отделку и приступаем к чистовой. По графику эти работы предполагались только в мае», — рассказал представитель подрядной организации. Ремонтные работы в санатории идут с опережением графика более чем на месяц.

По словам главного врача санатория Юрия Чистых, в спальных корпусах утеплили потолки, отремонтировали систему отопления. В корпусах завершаются бетонные работы, а стены корпусов готовят к отделке.

Проект ремонтных работ включает в себя ремонт здания столовой, спальных корпусов № 2 и 4. Завершить все работы предполагается до конца текущего года.

Напомним, деньги на ремонт выделили из резервного фонда Президента РФ. Общая сумма бюджетных ассигнований — 46,9 млн рублей.