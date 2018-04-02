В Кургане собираются окончательно снести полуразрушенное кафе «Ялта» в Городском саду

Кафе «Ялта» в городском саду всё же снесут, только не известно, кто и когда. В Кургане на аппаратном совещании в администрации города директор департамента архитектуры, строительства и земельных отношений Елена Иванова сообщила, что на исполнении в службе судебных приставов находится решение городского суда об освобождении земельного участка в городском саду. Речь идет о территории под кафе «Ялта», которое начали сносить еще летом прошлого года, но работы приостановили. Сейчас полуразрушенное здание даже не огорожено — из себя оно представляет пару комнат без окон и дверей под треугольником оставшейся крыши.

Сносить его в августе прошлого года начал арендодатель «Курган-Парк» под надзором судебных приставов, так как сам предприниматель не исполнял решение суда. Как нам тогда сообщала руководитель Наталья Рыбина, предприниматель Мусиенко занял не 104 метра, прописанных в договоре, а 200 метров. Кроме того, поставить на территории сада можно было лишь временный павильон, а он построил капитальное кафе.

— Эта территория находится в собственности администрации Кургана, поэтому сносить кафе сейчас мы не будем, мы просто предложили администрации помощь. Если она им нужна — могут ее получить, — рассказала Наталья Рыбина. Она также уточнила, что первую часть кафе её организация снесла за свой счет и планирует предъявить сумму за работу Александру Мусиенко, но иск в суд еще не подан.

В службе судебных приставов 45.ru подтвердили, что 21 марта решение суда о сносе кафе поступило в работу в региональное УФССП. Исполнителю Александру Мусиенко направлены два уведомления, но ответа на них пока не последовало.

— Сейчас идет работа по уведомлению должника, пока до него письма не доходят. После уведомления и ознакомления у него будет пять дней на добровольное исполнение — ему нужно освободить, демонтировав конструкцию, — рассказала сотрудник пресс-службы УФССП Татьяна Боярчикова. Кто будет сносить кафе, если предприниматель откажется делать это самостоятельно, в решении не сказано.

Сам Александр Мусиенко рассказал 45.ru, что он в курсе ситуации, но он подал встречный иск к администрации.

— Я написал судебным приставам письмо о приостановлении исполнения решения, так как я подал иск к администрации города с требование заключить со мной новый договор аренды этого же участка. Дело в том, что меня включили в схему размещения временных торговых объектов, а раз включили — подготовьте договор на размещение, — пояснил Мусиенко.

45.ru продолжает следит за развитием ситуации в самом центре Кургана.