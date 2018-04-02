Ратаковски публично разделась перед мужем ради бизнеса

Американская супермодель Эмили Ратаковски выпустила лукбук новой пляжной коллекции своего бренда Inamorata, в которой также снялся ее муж Себастиан Биар-Макклард, сообщает Fashion Gone Rogue.

На фотографиях модель позирует возле кабриолета, за рулем которого сидит ее супруг, у бассейна частной виллы, на садовой лестнице и сиденье машины.

В новую коллекцию купальников Inamorata вошли монокини и бикини с трусиками-стрингами, украшенные декоративными узлами, рюшами и принтом (абстрактным и в горошек — polka dot).

Эмили Ратаковски вступила в брак в феврале 2018 года. Она вышла замуж в неброском костюме горчичного цвета, который купила в масс-маркетном магазине Zara за 168 долларов. 23 февраля супермодель опубликовала в социальной сети Instagram фотографию с подписью: «Итааак, у меня сюрприз. Сегодня я вышла замуж». Мужем модели стал Себастиан Биар-Макклард, с которым она встречалась всего несколько недель. Скромная церемония бракосочетания состоялась в нью-йоркском Сити Холле.