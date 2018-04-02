В парке Лосинки развесили скворечники

Скворечники, изготовленные руками учащихся школы №763, развесили в парке у Джамгаровского пруда в Лосиноостровском районе. Экоакция, организованная муниципальным образованием Лосиноостровский, была посвящена Международному дню птиц.

— Школьники вместе разместили на деревьях в парке домики для птиц, сделанные своими руками. А помогали им глава муниципального округа Анна Федорова , директор ПКиО «Бабушкинский» Игорь Бускин и сотрудники Бабушкинского парка, — сообщили в администрации муниципального округа.

Напомним, Международный день птиц отмечают 1 апреля. В этот день принято заботиться о пернатых: развешивать скворечники для птиц, которые вскоре вернутся из теплых краев, и подкармливать тех, которые зимовали в наших широтах. (иб)