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В парке Лосинки развесили скворечники
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В России грозятся закрыть ТЦ и снести высотки

В парке Лосинки развесили скворечники 

Управа района Лосиноостровский 1 час назад
Фото: Управа района Лосиноостровский
Скворечники, изготовленные руками учащихся школы №763, развесили в парке у Джамгаровского пруда в Лосиноостровском районе. Экоакция, организованная муниципальным образованием Лосиноостровский, была посвящена Международному дню птиц.
— Школьники вместе разместили на деревьях в парке домики для птиц, сделанные своими руками. А помогали им глава муниципального округа Анна Федорова, директор ПКиО «Бабушкинский» Игорь Бускин и сотрудники Бабушкинского парка, — сообщили в администрации муниципального округа.
Напомним, Международный день птиц отмечают 1 апреля. В этот день принято заботиться о пернатых: развешивать скворечники для птиц, которые вскоре вернутся из теплых краев, и подкармливать тех, которые зимовали в наших широтах. (иб)
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