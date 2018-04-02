Молодые деревья и кустарники украсят дворы Лосиноостровского этой весной

Чуть более полусотни молодых деревьев и свыше трех тысяч саженцев кустарников украсят дворовые территории Лосиноостровского района этой весной. Как сообщили в районном ГБУ «Жилищник», посадки растений начнутся, как только позволит погода.

— Всего запланированы посадки по 20 адресам, — уточнила заместитель директора по благоустройству ГБУ «Жилищник Лосиноостровского района» Камилла Айнетдинова.

Больше всего молодых деревьев — десять — высадят во дворе дома 7 по 1-й Напрудной улице. Там появятся саженцы дуба, клена, ивы, липы. Семь дубов и кленов украсят соседний двор дома №5. Также семь лип и рябин посадят на Стартовой улице, 23, корп. 1. (иб)