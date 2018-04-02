Ещё
Молодые деревья и кустарники украсят дворы Лосиноостровского этой весной
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В России грозятся закрыть ТЦ и снести высотки
В России грозятся закрыть ТЦ и снести высотки

Молодые деревья и кустарники украсят дворы Лосиноостровского этой весной 

Управа района Лосиноостровский 1 час назад
Фото: Управа района Лосиноостровский
Чуть более полусотни молодых деревьев и свыше трех тысяч саженцев кустарников украсят дворовые территории Лосиноостровского района этой весной. Как сообщили в районном ГБУ «Жилищник», посадки растений начнутся, как только позволит погода.
— Всего запланированы посадки по 20 адресам, — уточнила заместитель директора по благоустройству ГБУ «Жилищник Лосиноостровского района» Камилла Айнетдинова.
Больше всего молодых деревьев — десять — высадят во дворе дома 7 по 1-й Напрудной улице. Там появятся саженцы дуба, клена, ивы, липы. Семь дубов и кленов украсят соседний двор дома №5. Также семь лип и рябин посадят на Стартовой улице, 23, корп. 1. (иб)
Управа района Лосиноостровский: последние новости
В парке Лосинки развесили скворечники В Северо-Восточном округе оставлена программа КСОДД на текущий год Во дворе на Анадырском починили сломанное ограждение
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп предложил Путину встретиться172
На борту рейса Москва-Бангкок произошло ЧП50
Налоговые уведомления будут доставлять по-новому107
Зачем Пугачева и Галкин бегут из России513
Тест: Знаете армейский жаргон?99
Видео
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
00:55
Телеведущая показала очень редкую болезнь руки
Шоу-бизнес
01:00
Налоговые уведомления будут доставлять по-новому
Личный счет
00:55
Программа по охране Байкала будет продлена
Экология Общество
02:35
Лавров рассказал о детских играх Запада
Политика
04:14
Варум похвасталась новым талантом мужа
Шоу-бизнес
00:51
Москвичей позвали в парки
Новости Москвы
01:01
Коммунальщики начали весеннюю уборку
Новости Москвы
02:56
Москвичей призвали с опаской подходить к деревьям
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение