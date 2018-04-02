Представители Молодёжной палаты поздравили ветеранов с Вербным воскресением 

Участница ВОВ Галина Цуканова с удовольствием поделилась с ребятами своими воспоминаниями. Фото со страницы Молодёжной палаты.
Вчера православные жители России праздновали один из главных в жизни христианина праздников «Вход Господень в Иерусалим» или Вербное воскресенье.
Верба — символ праздника для православных верующих на Руси. Освященную вербу в доме принято хранить в течение года — до следующего праздника.
В преддверии праздника, молодые парламентарии поселения Вороновское совместно с представителями православного молодежного движения «Арфа» посетили ветеранов Великой отечественной войны, принесли им освящённые веточки вербы. Об этом сообщается на официальной странице Молодёжной палаты в социальных сетях.
Ветераны с удовольствием принимали гостей, делились эмоциями, впечатлениями и рассказывали о своём боевом пути.