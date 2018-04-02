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Прокуратура требует отпустить гендиректора «Фона»
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Прокуратура требует отпустить гендиректора «Фона» 

Казанский Портал 46 минут назад
Прокуратура Татарстана добивается освобождения гендиректора «Фона» Анатолия Ливады. Сейчас глава строительной компании находится под арестом.
Ведомство считает, что оснований для содержания Ливады в СИЗО нет. Все необходимые следственные действия уже выполнены. Поэтому прокуратура добивается отмены судебного решения о продлении ареста. Для Ливады просят избрать более мягкую меру пресечения. Дальнейшее содержание под стражей будет расцениваться как нарушение закона, сообщает пресс-служба Прокуратуры РТ.
Гендиректор «Фона» обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.
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