Прокуратура требует отпустить гендиректора «Фона» 

Прокуратура Татарстана добивается освобождения гендиректора «Фона» Анатолия Ливады. Сейчас глава строительной компании находится под арестом.
Ведомство считает, что оснований для содержания Ливады в СИЗО нет. Все необходимые следственные действия уже выполнены. Поэтому прокуратура добивается отмены судебного решения о продлении ареста. Для Ливады просят избрать более мягкую меру пресечения. Дальнейшее содержание под стражей будет расцениваться как нарушение закона, сообщает пресс-служба Прокуратуры РТ.
Гендиректор «Фона» обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.
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