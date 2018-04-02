Курай больше не татарский инструмент. Бренд принадлежит Башкирии

Башкирия запатентовала духовой музыкальный инструмент курай. Он традиционно считался татарским и башкирским. Теперь же бренд принадлежит только соседней республике.

«Курай в другой местности нельзя сделать. Только у нас распространен реброплодник уральский (научное название курая), стебель которого пригоден для извлечения характерных звуков», — сообщила « Аргументам и фактам » патентный поверенный РФ Гузель Шангараева.

Музыкальная общественность Татарстана восприняла новость с недоумением. В республике не согласны с тем, что курай стал исключительно башкирским инструментом.

«Я 30 лет участвую в экспедициях, собирала материалы на обширной территории проживания татар, а также изучала работы предшественников. И могу с уверенностью сказать, что курай издавна был в музыкальном обиходе татар. Мы выезжали в деревни, где башкиры никогда не жили, но на курае там играли издавна. Там сохранились подлинные кураи, не только деревянные, но и сделанные из стеблей полых зонтичных растений. В Апастовском районе, никак не связанном с Башкирией, были присущие только этой местности деревянные кураи с двумя отверстиями», — заявила ведущий научный сотрудник Республиканского центра развития традиционной культуры Татарстана Эльмира Каюмова.

Каюмова признает, что в Башкирии многое делают для возрождения курая, чего не скажешь о Татарстане. «Но это не значит, что курай не татарский инструмент», — говорит специалист.

Читайте также:

Казанцы поверили в то, что на набережной появится зоопарк